Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към...
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането...
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът...
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български...
Земетресение със сила 5,6 е регистрирано в Източна Турция

По света
Няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети

земетресение сливен
Снимка: илюстративна
Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в 9.00 ч. в района на градчето Батталгази в източния турски окръг Малатия, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации.

Трусът е регистриран на дълбочина 7,3 километра, като за момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети. Валията на Малатия Седдар Явуз обяви, че към настоящия момент няма подадени сигнали за проблеми.

Земетресението е усетено в цялата източна част на Турция. Трусове е имало и в съседните окръзи Кахраманмараш, Адъяман, Елазъг, Шанлъурфа, Диарбекир, Кайсери, Сивас. Гражданите са напуснали сградите и са излели навън.

Министърът на семейството и социалните грижи в Турция Махинур Йоздемир Гьокташ обяви, че екипите, които трябва да окажат психосоциална подкрепа на гражданите, вече са подготвени.

Вътрешният министър на Турция Мустафа Чифтчи увери, че всички екипи са на терен.

Министърът на транспорта и съобщенията Абдукадир Уралоглу разпространи писмено изявление, в което подчерта, че няма засегната транспортна и комуникационна инфраструктура.

Министърът на околната среда, климатичните промени и градоустройството Мурат Курум на свой ред увери, че всички сигнали за проблеми със сградите ще бъдат разгледани много внимателно.

Министърът на здравеопазването Кемал Мемишоглу заяви, че медицинските екипи са на терен и подчерта, че няма данни за пострадали.

