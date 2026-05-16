Потвърден е случай на хантавирус в Румъния, град Арад

Румъния съобщи за потвърден случай на хантавирус в западния град Арад. На 8-ми май пациент с кашлица, треска и стомашни проблеми е бил взет с линейка от психиатрична клиника в град Щей, окръг Бихор. В неговата стая е имало още двама пациенти, единият от които вече е изписан.

В Арад пациентът е дал положителен тест за хантавирус и е настанен в инфекциозното отделение. Посочва се, че той не е пътувал в чужбина. Впоследствие властите са известили за развитието на случая персонала на психиатричната клиника в Щей. Оттам съобщават, че всички, които са били в контакт с 25-годишния мъж са били изолирани.

Засега никой не е развил симптоми, но достъпът до здравното заведение е ограничен. През последните години Румъния е регистрирала няколко случая на хантавирус. Не са регистрирани мутации в щам, който се предава от човек на човек, посочва Румънската обществена телевизия.