Левски отново е господарят във Вечното дерби
Левски отново е господарят във Вечното дерби

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Спорт
„Сините“ матираха „армейците“ за втори пореден път в Първа лига.

Снимка: startphoto.bg
Левски отново ликува във Вечното дерби в Първа лига. Новите шампиони матираха ЦСКА с 2:0 в среща от 35-ия кръг в плейофите, изиграна на Националния стадион "Васил Левски".

Имената си сред голмайсторите за "сините" записаха Хуан Переа и Евертон Бала, който бе точен от дузпа. Селекцията на Хулио Веласкес демонстрира повече аргументи, особено в офанзивен план, завършвайки с повече удари срещу състава, воден от Христо Янев. По този начин отборът от Герена спечели втори пореден дуел срещу "армейците", след като стори това и в края на април.

"Сините", които си осигуриха предсрочно титлата и няма как да бъдат изместени от върха, събраха 80 точки във временното класиране, а "червените" изпаднаха от Топ 3 и вече заемат четвъртото място с 63. На 25 май (понеделник) Левски ще сложи край на сезона с визита на ЦСКА 1948, докато ЦСКА ще има гостуване на Лудогорец.

Преди това тимът от Борисовата градина ще има друго изпитание, което ще бъде на 5 дни по-рано, когато ще спори с Локомотив Пловдив.

Символичните гости стигнаха до първо положение още преди да е изминала минута, като шут на Лео Перейра мина встрани от вратата, пазена от Светослав Вуцов.

Символичните домакини постепенно наложиха териториално надмощие, като не стигнаха до някакви сериозни опасности.

В 11-та минута обаче всичко се промени. Георги Костадинов изведе отляво Хуан Переа, а той се пребори с Давид Пастор в наказателното поле и шутира по земя. Топката мина между ръцете на Фьодор Лапоухов и се озова във вратата му, което означаваше 1:0 за „сините“.

Четири минути по-късно Евертон Бала получи добра позиция за стрелба от далечна дистанция, но шутира в аут.

След това Макс Ебонг комбинира с Леандро Годой, в „синьото“ наказателно поле, където Вуцов внимаваше и изпревари втория, за да улови топката.

В 33-та минута Переа напомни за себе си и след центриране от корнер с глава, като топката мина над напречната греда.

До края не се случи нищо по-интересно и пред двете врати, което остави резултата непроменен.

„Червените“ се опитаха да отговорят на предизвикателството в хода на втората част. В 51-та минута Пастор подаде към Перейра, който се възползва от оставеното му свободно пространство и стреля, но Вуцов не трепна и изби. От последвалия корнер Бруно Жордао стреля доста неточно.

Отборът от „Герена“ отвърна с комбинация между Кристиан Макун и Георги Костадинов, като последният стреля, но над напречната греда в аут.

„Сините“ ликуваха за втори път в хода на второто полувреме. 71-та минута Майкон надигра Петко Панайотов, а впоследствие пусна към Акрам Бурас в наказателното поле на „армейците“. Той стреля и Теодор Иванов игра с ръка. Радослав Гидженов не се поколеба и отсъди дузпа, а след това и ВАР потвърди решението на главния рефер. Зад топката застана Бала, който само 3 минути по-късно разстреля хваналия ъгъла Лопоухв.

В 81-та минута Бурас получи достатъчно пространство, за да отправи удар от дистанция. Този път Лапоухов бе на мястото си и топката се озова право в ръцете му.

В 90-та минута Мазир Сула можеше да направи класически резултата в полза на новите шампиони, но Лапоухов излезе и спаси авторитетно.

Свързани статии:

"Сините" отново спечелиха Вечното дерби.
Претърсиха стадион „Васил Левски" преди началото на последното Вечно дерби за сезона
От СДВР са открили бомбички и димки с боя, които вече са отстранени
#Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА #ПФК ЛЕВСКИ

Фалшив сигнал за бомба съпътства "Вечното дерби"
