Канада и Ирландия не се победиха в приятелски мач

Отборът на Канада завърши наравно 1:1 с Ирландия в последната си контрола преди старта на Мондиал 2026, който организира заедно с Мексико и САЩ.

В Монреал домакините поведоха в 23-тата минута, когато ирландският бранител Джейк О'Брайън си вкара автогол след центриране от корнер.

До почивката двата отбора не създадоха нещо друго запомнящо се, но след паузата играта стана доста по-оживена, с възможности и пред двете врати.

В 58-мата минута гостите получиха право да изпълнят дузпа, след като Кайл Ларин вдигна високо крака си и удари в главата Джейми МакГрат.

Трой Перът се нагърби с изпълнението на дузпата, вратарят Максим Крепо спаси изстрела му, но при добавката Чидози Огбене не сбърка за 1:1.

В 82-рата минута ирландците можеха да стигнат и до пълен обрат, но 18-годишният Мейсън Мелия пропусна, останал очи в очи с вратаря Крепо.