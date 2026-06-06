Парагвай вкара четири гола в контрола, но загуби основен играч

Парагвай победи с категоричното 4:0 Никарагуа в единствената си контрола преди старта на световното първенство.

Успехът на южноамериканците обаче бе помрачен от контузията на нападателя Хулио Енсисо, който бе изнесен на носилка още в средата на първото полувреме. Според местните медии играчът ще Страсбург ще пропусне първите два мача на тима на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико.

Каку даде преднина на Парагвай в 17-ата минута от дузпа, а няколко минути преди почивката Мигел Алмирон покачи на 2:0 в полза на домакините.

През второто полувреме зрителите в Асунсион станаха свидетели на нови два гола. Матиас Галарса покачи на 3:0 в 62-рата минута, а бранителят Алехандро Майдана оформи крайния резултат пет минути по-късно.

За Парагвай участието на световното първенство стартира на 13 юни с мач срещу домакина САЩ.