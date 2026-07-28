Марк Кукурея изпълни обещанието си с необичайна татуировка (СНИМКА)

Испанският национал Марк Кукурея спази обещанието, което даде преди края на световното първенство през 2026 година, като си направи татуировка с образа на селекционера Луис де ла Фуенте.

Защитникът на Реал Мадрид публикува в социалните мрежи снимки и видеоклипове от процеса, на които се вижда как върху лявата му ръка е изобразено лицето на наставника, държащ трофея от Мондиал 2026.

Кукурея беше обещал да увековечи Де ла Фуенте с татуировка, ако Испания спечели световната титла. „Ла Фурия“ изпълни целта си, след като победи Аржентина с 1:0 след продължения във финала и завоюва второто световно първенство в историята си.

Левият бек имаше ключова роля в триумфа на испанския национален отбор. Той взе участие и в осемте срещи на Мондиала, записа три асистенции и получи един жълт картон, утвърждавайки се като един от най-постоянните футболисти в състава на Луис де ла Фуенте.

С необичайната татуировка Кукурея изпълни публичното си обещание и отдаде почит на човека, който изведе Испания до световния връх.