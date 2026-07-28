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Марк Кукурея изпълни обещанието си с необичайна татуировка (СНИМКА)

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Спорт
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Защитникът на Реал Мадрид увековечи селекционера Луис де ла Фуенте върху ръката си след световната титла на Испания

Марк Кукурея изпълни обещанието си с необичайна татуировка (СНИМКА)
Снимка: AP Photo
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Испанският национал Марк Кукурея спази обещанието, което даде преди края на световното първенство през 2026 година, като си направи татуировка с образа на селекционера Луис де ла Фуенте.

Защитникът на Реал Мадрид публикува в социалните мрежи снимки и видеоклипове от процеса, на които се вижда как върху лявата му ръка е изобразено лицето на наставника, държащ трофея от Мондиал 2026.

Кукурея беше обещал да увековечи Де ла Фуенте с татуировка, ако Испания спечели световната титла. „Ла Фурия“ изпълни целта си, след като победи Аржентина с 1:0 след продължения във финала и завоюва второто световно първенство в историята си.

Левият бек имаше ключова роля в триумфа на испанския национален отбор. Той взе участие и в осемте срещи на Мондиала, записа три асистенции и получи един жълт картон, утвърждавайки се като един от най-постоянните футболисти в състава на Луис де ла Фуенте.

С необичайната татуировка Кукурея изпълни публичното си обещание и отдаде почит на човека, който изведе Испания до световния връх.

#Национален отбор на Испания по футбол #Луис де ла Фуенте #Марк Кукурея

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