Марк Кукурея изпълни обещанието си с необичайна татуировка (СНИМКА)

Защитникът на Реал Мадрид увековечи селекционера Луис де ла Фуенте върху ръката си след световната титла на Испания
Испанският национал Марк Кукурея спази обещанието, което даде преди края на световното първенство през 2026 година, като си направи татуировка с образа на селекционера Луис де ла Фуенте.
Promesa cumplida pic.twitter.com/Ugvv6VHszO— Marc Cucurella (@cucurella3) July 28, 2026
Защитникът на Реал Мадрид публикува в социалните мрежи снимки и видеоклипове от процеса, на които се вижда как върху лявата му ръка е изобразено лицето на наставника, държащ трофея от Мондиал 2026.
Кукурея беше обещал да увековечи Де ла Фуенте с татуировка, ако Испания спечели световната титла. „Ла Фурия“ изпълни целта си, след като победи Аржентина с 1:0 след продължения във финала и завоюва второто световно първенство в историята си.
Левият бек имаше ключова роля в триумфа на испанския национален отбор. Той взе участие и в осемте срещи на Мондиала, записа три асистенции и получи един жълт картон, утвърждавайки се като един от най-постоянните футболисти в състава на Луис де ла Фуенте.
С необичайната татуировка Кукурея изпълни публичното си обещание и отдаде почит на човека, който изведе Испания до световния връх.