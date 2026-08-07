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Аржентина и Мексико подкрепиха Джани Инфантино, докато продължават борбите и разногласията във ФИФА

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Аржентина и Мексико подкрепиха Джани Инфантино, докато продължават борбите и разногласията във ФИФА
Снимка: БТА
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Футболните федерации на Мексико и Аржентина изразиха подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино в момент, в който шефът на световния футбол е изправен пред остри критики заради вече оттегленото предложение за продажба на част от търговските права за Световното първенство.

Мексиканската футболна федерация (FMF), съорганизатор на наскоро приключилото Световно първенство, се разграничи от собствената си регионална конфедерация, като подкрепи Инфантино, след като КОНКАКАФ призова за "цялостно преразглеждане" на неговото председателство.

В четвъртък Африканската футболна конфедерация (CAF) единодушно подкрепи ръководството на Инфантино, но европейският футболен орган УЕФА заяви, че остава решен да бойкотира Световното първенство и другите турнири на ФИФА.

Азиатската конфедерация заяви, че "изразява солидарност" с УЕФА и КОНКАКАФ, която управлява футбола в Северна и Централна Америка, както и в Карибите. Въпреки това южноамериканската КОНМЕБОЛ публикува в четвъртък изявление, в което отхвърля всякакви опити за отстраняване на Инфантино, които не включват гласуване от всички 211 членове. Футболната федерация на Мексико се присъедини към тези позиции. „Федерацията няма да признае, нито да одобри какъвто и да е процес, иницииран извън тази институционална рамка, и се присъединява към призива, отправен от президента Инфантино, да продължим колективно да развиваме футбола в полза на 211-те членски асоциации", се посочва в изявлението.

Последиците от предложението хвърлиха сянка върху кандидатурата на Инфантино за преизбиране за четвърти мандат на конгреса на ФИФА в Мароко през март, което преди два месеца изглеждаше като предрешен изход. Все още обаче не се е появил ясен кандидат, който да се изправи срещу Инфантино на изборите през март, а швейцарският администратор все още се радва на значителна подкрепа, включително и от страна на световните шампиони от 2022 година Аржентина.

В писмо до Инфантино Аржентинската футболна асоциация (AFA) изрази подкрепата си за работата на ФИФА през последните 10 години, като заяви, че тя е била "фокусирана върху развитието на футбола по целия свят и институционалната стабилност, основана на ясен, стабилен и прозрачен модел на управление".
Макар АФА да призна, че предложението поражда много повече несигурности, и че са били допуснати грешки, тя заяви, че пътят напред е да се продължи работата под ръководството на ФИФА в навечерието на конгреса през следващата година.

Хърватската футболна федерация беше сред отделните национални федерации, които оттеглиха подкрепата си за Инфантино, след като Англия и Албания предприеха подобни стъпки. "Това решение беше взето след задълбочена преоценка в рамките на федерацията в светлината на последните събития, свързани със Световното първенство по футбол на ФИФА през 2026 г., и дискусиите в нашите ръководни органи", заяви хърватската федерация.

В четвъртък профсъюзът на футболистите FIFPRO заяви, че предложението на Инфантино е не само провал в управлението, но и "сериозно злоупотребяване с президентската власт".

#Джани Инфантино #ФИФА

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