Претърсиха стадион "Васил Левски" преди началото на последното Вечно дерби за сезона

След претърсване на стадион "Васил Левски" от СДВР са открили бомбички димки с боя.

Самоделните устройства вече са отстранени.

Левски и ЦСКА трябва да изиграят последното Вечно дерби за сезона от 16:00 часа.

Левски вече си осигури шампионската титла и ще играе без напрежение, но с амбицията да зарадва привържениците си в последния сблъсък с големия съперник за кампанията.

За ЦСКА обаче мачът има далеч по-сериозно значение. Тимът на Христо Янев продължава битката за място в Европа, а само след няколко дни му предстои и финал за Купата на България срещу Локомотив Пловдив.