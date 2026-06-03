Гледайте историята на биатлониста Георги Джоргов във филма "Капка инат"

Документалната поредица на Българската национална телевизия „Спортните таланти на България“ се завръща с нови шест вдъхновяващи истории.

През 2026-а страната ни изпрати най-успешни си Зимни олимпийски игри от две десетилетия насам, а в центъра на вниманието бяха бронзовите ни медалисти Тервел Замфиров и Лора Христова.

Поводите за гордост обаче не бяха само под сцената на „петте преплетени кръга“ , а един такъв дойде от световното първенство по биатлон за младежи и девойки в Арбер, Германия.

На 18 години Георги Джоргов пренаписа историята на родния спорт, носейки историческа първа световна титла на България от биатлона, след като триумфира в масовия старт до 19 години. Наред към този си успех, той прибави и бронз в индивидуалната дисциплина.

Именно роденият в Сапарева Баня състезател е първият герой в новото издание на поредицата телевизия „Спортните таланти на България“, а лентата с негово участие носи името „Капка инат“.

Филмът проследява пътя на Джоргов от родното му място до най-големите световни сцени, като сред основните теми са приятелството, любовта и стремежът към успеха.

„Бих казал, че съм упорит. Може би и под формата на инат в стремежа да постигна нещо. Целеустремен съм“, споделя главният герой.

За мечтите, приятелите, трудностите и покорените върхове – гледайте Георги Джоргов във филма „Капка инат“ от поредицата „Спортните таланти на България“ тази неделя (7 юни) от 18:30 по БНТ 3!

Автор на лентата е Борил Гочев, режисьор – Йоана Капанова, оператори - Мартин Костов и Николай Андреев.