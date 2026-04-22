Алберт Попов: Имам доста по-високи цели към себе си, отколкото хората към мен

Българският национал в алпийските ски Алеберт Попов категорично заяви, че винаги си поставя високи цели и се стреми към големи успехи.

Попов присъства на церемонията по закриването на ски сезона в България.

"Изпращам, доколкото си спомням, 8-ми сезон, в който съм в топ 30 в Световната купа, така че не би го нарекъл лош. Още от детските състезания, ако не съм първи, е разочарование. Аз съм израснал с това желание винаги да съм първи. Със сигурност имам доста по-високи цели към себе си, отколкото хората към мен", сподели той.

