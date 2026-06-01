Владимир Николов: Трябва да покажем защо сме в националния отбор и да защитим името на България

від БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
Чете се за: 01:45 мин.
Българският национал е категоричен, че всеки мач с националната фланелка е от съществена важност.


Българският национал Владимир Николов вярва, че всеки футболист трябва да покаже защо заслужава мястото си в националния отбор.

Възпитаниците на Александър Димитров загубиха приятелския мач с Черна гора с минималното 0:1

"Искам да поздравя всички деца - честит празник и благодаря за подкрепата. Представихме се доста добре, особено през второто полувреме тотална надиграхме Черна гора. Допуснахме елементарна грешка в защита. Създадохме доста положения, но не успяхме да реализираме гол", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Нападателят на Корона Киелце е категоричен, че всеки мач с националната фланелка е от съществена важност.

"Загубата не би се отразила. Всеки мач за националния отбор е важен. Трябва да покажем защо сме тук. Трябва да защитим името на България. На никого в съблекалнята не е приятно, при положение, че създадохме толкова положения. Ще открием грешките ни, за да играем по-добре във втория мач", допълни футболистът.

Според него България трябва да се цели в първото място в групата си в Лигата на нациите.

"Разбира се, че можем да се целим в първото място в Лигата на нациите. Виждате с какви качества разполагат момчетата. Ако всеки се раздаде и покаже на какво е способен, съм убеден, че ще се поздравим с успех в лигата на нациите", завърши Николов.

Вижте цялото интервю във видеото.



