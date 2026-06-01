България е световен първенец по батерии за съхранение на ток

Светозар Костадинов
България е световен лидер по дял на батериите за съхранение на електроенергия в енергийната система. Само за две години у нас са изградени мощности за близо 2 милиарда евро. Според експерти това променя не само българския енергиен пазар, но и ролята на страната в целия регион.

Бързото развитие на възобновяемите енергийни източници върви ръка за ръка с изграждането на системи за съхранение на електроенергия, за да бъде използвана тя тогава, когато е нужна.

инж. Мартин Георгиев, изпълнителен директор на водещия търговец на електроенергия: "Това е повод за гордост, че България е лидер в Европа. По общи мощности и инсталирани капацитети сме на трето място – пред нас са само Германия и Италия. В момента България успешно заема ролята на център за съхранение на енергия в нашия регион."

Юри Катанов, изпълнителен директор на компания за търговия, доставка и управление на електроенергия: "Имаше финансиране, включително за част от пазарните играчи, субсидии, но дори без тях имаше много силен пазарен стимул и това беше разликата между цените на енергията в обедните часове и рано сутрин, когато няма сутрешно производство."

По данни на сектора страната вече разполага с над 3 гигавата батерийни мощности. Така България постепенно се утвърждава като важен балансьор на енергийния пазар в региона.

Батериите за съхранение на електрическа енергия са над 16% от инсталираните мощности в страната - по-голямата част от този капацитет е в големи мрежови системи.

Истинското предизвикателство тепърва предстои, посочват експертите. Новите мощности трябва да бъдат използвани максимално ефективно, за да носят ползи за енергийната система и потребителите.

Юри Катанов, изпълнителен директор на компания за търговия, доставка и управление на електроенергия: "Те няма да усетят веднага някакво движение или корекция в своите сметки, но в дългосрочен план наличието на батериите и на гъвкави активи в системата е благоприятно. Това означава, че постепенно различни разходи ще намаляват."

инж. Мартин Георгиев, изпълнителен директор на водещия търговец на електроенергия: "Тези мощности предлагат независимост, стабилност на цените. Въпреки сериозните ръстове на петрол, газ и други продукти, които са резултат от войната в Близкия изток, България местното проиводство до голяма степен омекотява този ефект и подпомага реално конкуретноспособността."

След рекордния ръст на инвестициите фокусът вече трябва да бъде не върху броя на новите батерии, а върху тяхното ефективно управление. Именно то ще определи дали България ще превърне технологичното предимство в по-сигурна и конкурентна енергийна система.

