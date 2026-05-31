Европейският съюз обмисля временно замразяване на тавана върху цената на руския петрол, съобщава "Блумбърг"

доставките руски петрол унгария спрени поредна украинска атака
Европейският съюз обмисля временно замразяване на тавана върху цената на руския петрол, докато войната в Близкия изток продължава вече четвърти месец, съобщиха запознати с обсъжданията източници, предаде Блумбърг.

Миналата година ЕС въведе динамичен механизъм, който предвижда ценовият таван за руския суров петрол сорт "Уралс" (Urals) автоматично да се определя на всеки шест месеца на равнище с 15 процента под средната пазарна цена. Настоящият праг е 44,10 долара за барел и подлежи на преразглеждане по-късно това лято.

Съгласно режима европейските компании нямат право да предоставят услуги като застраховане и транспорт при сделки с петрол, продаван над определения праг.

Цените на петрола се повишиха рязко вследствие на войната с Иран и фактическото затваряне на Ормузкия проток. Според източниците следващият преглед на тавана през юли вероятно би довел до повишаването му до поне 65 долара за барел, над предишния праг от 60 долара, договорен съвместно от държавите от Г-7.

Досега ЕС е наложил санкции на стотици плавателни съдове и възнамерява да включи в ограниченията и кораби, предоставящи услуги на тези танкери, посочиха източниците.

Очаква се обаче новият пакет санкции да не включва пълна забрана на морските услуги. Няколко държави членки продължават да се противопоставят на подобна мярка заради нестабилната обстановка в Близкия изток, както и при липса на подкрепа от останалите страни от Г-7.

Санкциите изискват единодушната подкрепа на всички държави членки, преди да бъдат приети, като плановете могат да претърпят промени. Морски държави като Гърция често са изразявали недоволство от промени в механизма за ценовия таван, докато други столици са особено чувствителни към отражението върху собствените си енергийни и търговски интереси.

Една от разглежданите възможности е таванът да остане на сегашното равнище. Други варианти включват временно спиране на автоматичното му увеличение до края на годината заради извънредните обстоятелства в Близкия изток или ограничаване на евентуално повишение до 60 долара за барел в съответствие с нивото на Г-7.

Мярката ще бъде част от най-новия санкционен пакет на ЕС, 21-вия от началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 година.

#непроменен #таван на цената на руския петрол #Европа #новини в Метрото

