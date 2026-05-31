20 заведения са проверени в Благоевград в рамките на операция срещу разпространение на наркотици

Специализирана полицейска операция буквално постави под лупа нощния живот в Благоевград. В продължение на часове десетки служители на полицията бяха на крак в опит да пресекат разпространението на наркотици. Проверени са 20 заведения.

Едно от заведенията, които снощи по време на акцията бяха проверени впоследствие беше затворено, защото нарушава закона. Засега няма информация дали тук са намерени наркотици.

Полицейски патрули, разположени на входовете и изходите на града, проверка на автомобили, обиски на съмнителни лица, както и засилено полицейско присъствие около нощните клубове. Така изглеждаше Благоевград тази нощ по време на специализираната полицейска операция срещу разпространението на наркотици.

По информация на БНТ, освен служители и клиенти са проверявани и охранители. Причината за съмнение е, че част от тях са свързани с разпространението на дрога в района.

Съставени са актове на две нощни заведения, а трето е затворено, както вече казахме, дайкато то не отговаря на условията за удължено работно време след 23.00 часа. Дали са намерени наркотици, предстои да разберем.

Непълнолетни младежи казаха, че декларациите за родителски контрол, с който всъщност влизат в дискотеките са проформа. Попълват го, влизат свободно и така си поръчват алкохол, за който всъщност не представят лична карта. Продължава продажбата и на райски газ, въпреки забраните.

Вижте още в прякото включване на Аксения Ангелова