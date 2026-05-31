Със "Залезът на боговете" в Софийската опера приключва тазгодишния Вагнеров фестивал

Тази вечер Софийската опера показва "Залезът на боговете" - последната опера от тетралогия " Пръстенът на Нибелунга". Това е и кулминацията на тазгодишния Вагнеров фестивал.

Ценители от цял свят са тази седмица в София, за да станат свидетели на изковаването на българския "Пръстен на Нибелунга". Освен, че осигури разнообразие в репертоара, Вагнер се оказа печеливша маркетингова за Софийската опера.

Театърът не само често гостува в чужбина с неговите опери, но и привлича международна публика, която иска да види и чуе как българите изпълняват Вагнер.

академик Пламен Карталов, директор на Софийска опера и балет:

"- Защо е нужен Вагнеров фестивал - пъ,во на Софийската опера и после на София? Нужна е, защото дава един друг привкус на припознаване на нашата страна, която да бъде наистина съизмерима с най-големите оперни театри, които правят "Пръстена на Нибелунга" като едно редовно меню в своя репертоар. И не само: постоянството и устойчивостта ние да създаваме тази традиция за България." Евтим Милошев, министър на културата: "Тук съм преди всичко като израз на уважение към работата на Националната опера и балет и лично академик Карталов. Много съм впечатлен от спелтакъла. Впечатлен съм от международното присъствие - тук има представители на три континента."

Макар това да е последната вечер от "Пръстенът на Нибелунга" фестивалът продължава. В средата на юни публиката ще може да види оперите Лоенгрин и Танхойзер.

