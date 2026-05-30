БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България е европейски отборен шампион в художествената...
Чете се за: 03:07 мин.
Александър Манолев за БНТ: Имам информация, че...
Чете се за: 01:07 мин.
Стилияна Николова донесе нова радост на България със...
Чете се за: 01:47 мин.
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Франко Неро получи наградата за цялостен принос към киното от кинофестивала "Златната липа"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деница Торньова
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази

Фестивалът в Стара Загора продължава до 3 юни, входът е свободен

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Кинолегендата Франко Неро е специален гост на тазгодишното издание на фестивала „Златната липа“, който се провежда в Стара Загора. Форумът, чиято цел е да популяризира европейското кино, беше открит тази вечер.

В Стара Загора започна педневният филмов маратон на новото европейско кино. Началото беше с червен килим за официалните лица, военен духов оркестър и шествие.

И с едно наистина звездно участие, филмовата легенда Франко Неро превърнал суровие поглед и тихото присъствие в своя запазена марка. Въпреки, че има повече от 200 роли в киното, поколения зрители го свързват именно с емблематичната лента "Джанго".

В града на липите Франко Неро ще представи един от последните си филми, "Щастливи дни". По време на официалното откриване на фестивала "Златната липа" той получи наградата на форума за цялостен принос в киното.

Франко Неро: "За трети път съм в България. Преди 10 години бях в София, преди 2 във Варна и сега тук, в Стара Загора. Когато ни канят на фестивали, причините са две – да представим филм, в който сме участвали или за да получим награда. Емоция винаги има. Тя е в нас, актьорите, и е много силна.

Магдалена Ралчева, директор на международния филмов фестивал "Златната липа": "Имаме удоволствието да представим 50 европейски ленти от 18 страни в 3 програми. Най-прекрасното от всичко е, че големият италиански актьор, световната звезда и легенда на киното, Франко Неро, е тук."

Кинофестивалът продължава до 3 юни. Всички прожекции са с вход свободен.

Вижте още в прякото предаване на Деница Торньова

#Франко Неро #фестивал Златната липа #Стара Загора #награда

Последвайте ни

ТОП 24

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Гледайте финалите на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна
2
Гледайте финалите на европейското първенство по художествена...
НА ЖИВО: ПСЖ - Арсенал, 1:1
3
НА ЖИВО: ПСЖ - Арсенал, 1:1
Водолази от цялата страна почистват морското дъно край остров Света Анастасия
4
Водолази от цялата страна почистват морското дъно край остров Света...
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
5
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
6
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
5
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
6
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...

Още от: Култура

Наградите „Златна ябълка“: Отличията се връчват от Националната мрежа за децата
Наградите „Златна ябълка“: Отличията се връчват от Националната мрежа за децата
Започнаха снимките на "Деконструкция": Филмът е копродукция между България и Италия Започнаха снимките на "Деконструкция": Филмът е копродукция между България и Италия
Чете се за: 02:05 мин.
Започва Вагнеровият фестивал в София Започва Вагнеровият фестивал в София
Чете се за: 02:50 мин.
Министерство на културата: Няма да има намаляване на делегираните бюджети за култура Министерство на културата: Няма да има намаляване на делегираните бюджети за култура
Чете се за: 01:02 мин.
Парижани вече разглеждат екстериора на проекта „Пещерата на Пон Ньоф“ (СНИМКИ) Парижани вече разглеждат екстериора на проекта „Пещерата на Пон Ньоф“ (СНИМКИ)
Чете се за: 01:50 мин.
Актрисата Виолина Доцева е избрана за ролята на Лили Иванова (СНИМКИ) Актрисата Виолина Доцева е избрана за ролята на Лили Иванова (СНИМКИ)
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Александър Манолев за БНТ: Имам информация, че окончателно съм изваден от списъка на Държавния департамент на САЩ
Александър Манолев за БНТ: Имам информация, че окончателно съм...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Атанас Атанасов, председател на НСИ: Страната ни може да избегне процедурата по свръхдефицит Атанас Атанасов, председател на НСИ: Страната ни може да избегне процедурата по свръхдефицит
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
След новините: За осиротелите класни стаи, оглушителната тишина и надеждата за образование След новините: За осиротелите класни стаи, оглушителната тишина и надеждата за образование
Чете се за: 16:25 мин.
Общество
Все още няма окончателно решение за примирие между Вашингтон и Техеран Все още няма окончателно решение за примирие между Вашингтон и Техеран
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Склад за пластмасови отпадъци гори край Стара Загора
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
В Благоевград беше разбита схема за пласиране и търговия на дребно...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Финанси под мониторинг: Как Франция се справя със свръхдефицита в...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Незаконният град край Варна: Освободиха задържаните служители на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ