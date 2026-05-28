Започнаха снимките на "Деконструкция": Филмът е копродукция между България и Италия

Под купола на обсерваторията в Рожен, сред телескопи, тишина и усещане за безкрайност, режисьорът Павел Веснаков снима новия си филм "Деконструкция". Международната копродукция между България и Италия е подкрепена от Българската национална телевизия. Историята във филма "Деконструкция" проследява двама астрофизици, които след лична загуба остават затворени между Космоса и собствената си памет.

Павел Веснаков, режисьор: "От една много мащабна космическа история сега, в момента всъщност разказваме една изключително лична драма, която е разгледана по малко по-алтернативен начин с изразните средства на авторското кино."

Режисьорът отново се връща към темата за семейството, паметта и невъзможността да поправим миналото.

Павел Веснаков, режисьор: "Това, което ни вълнува, е темата за паметта и за това дали може да се върнем назад във времето, за да поправим някои грешки, които сме допуснали."

Една от двете главни роли е поверена на Захари Бахаров. Героят му е човек, насочил вниманието си към далечни и трудно обясними неща, но постепенно изгубил връзка с най-близките до себе си.

Захари Бахаров, актьор: "Може би е твърде зает с разни отвлечени теми и понятия, и изобщо неща, за които не знаем почти нищо, вместо да си види ежедневните работи."

Очакваната премиера на филма "Деконструкция" е догодина.