Кметът на Кърджали след разпита в полицията: Не съм престъпник и не се крия от никого

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн излезе от Областната дирекция на МВР, където по-рано днес беше отведен за разпит.

"Не съм престъпник, нямам намерение и не се крия от никого, в 10:10 часа да ми връчват призовка за 10:00 часа същия ден", каза той.

Кметът посочи, че е бил разпитван за две обществени поръчки. По думите му, не е нужно да го гонят и да го търсят като престъпник, защото никога не се е крил.

Ерол Мюмюн каза също, че ще съдейства на разследващите органи. След като излезе от полицията, кметът се върна в Община Кърджали.