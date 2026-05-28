Министър Абровски проведе среща с директорите на шестте държавни горски предприятия

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски проведе среща с директорите на шестте държавни горски предприятия. Обсъдени бяха състоянието на горския сектор, необходимостта от мерки за стабилизиране на системата и подготовката за пожароопасния сезон.

"Българската гора е кауза, която трябва да получи необходимото внимание и подкрепа. Горският сектор е една от малкото системи, които продължават да функционират устойчиво през годините, но в момента ситуацията е изключително тежка и изисква навременни решения", заяви министър Абровски.

Министърът подчерта нуждата от експертни анализи и ясна визия за развитие на сектора

"Възможности за действие и развитие има, но те трябва да бъдат подкрепени с ясна визия и професионален подход. Разчитам на Вашата експертиза и активна позиция", обърна се министърът към директорите на държавните предприятия.

Зам.-министърът Иван Палигоров, който също участва в срещата, акцентира върху устойчивото управление и опазването на българските гори.