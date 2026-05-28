Окръжната прокуратура в Кърджали не е уведомявана за процесуални действия в общината

Окръжната прокуратура в Кърджали не е уведомявана за процесуални действия в община Кърджали, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата в отговор на запитвания от медии.

В извършването на такива действия не са участвали следователи от Окръжен следствен отдел към ОП-Кърджали.

При постъпване на материали в ОП-Кърджали ще бъде извършен анализ и ще бъдат предприети всички предвидени по закон действия, допълват от прокуратурата.

Предлага се на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова да възложи последващите действия по този случая на друга компетентна прокуратура заради публични изявления за евентуална предубеденост на прокурор от ОП-Кърджали във връзка с проверка на обществена поръчка и с цел да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия.