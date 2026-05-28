В Бургас откриха наркотици за 200 000 евро при операция в кв. "Рудник"

Четири вида наркотици на обща стойност около 200 000 евро са открити при полицейска операция в бургаския квартал „Рудник", съобщиха от бургаската прокуратура и ОД на МВР.

"Вчера при полицейска операция срещу наркоразпространението на територията на областта задържахме мъж, който държи наркотични вещества с цел разпространение", каза зам.-директорът на Областната дирекция на МВР в Бургас Денислав Киров.

Операцията е осъществена след получена предварителна информация за това, че 39-годишен мъж от квартала използва фургон за съхраняване на наркотици, посочи началникът на отдел „Криминална полиция" Иван Малинов. При приближаването на служителите задържаният се заключил вътре и направил опит да запали фургона, за да унищожи наркотиците и следите на местопроизшествието. Опитът му обаче е бил осуетен.

При претърсването са открити около 10 килограма марихуана от сорта „Амнезия", разфасована в пакети от по един килограм с етикет на сорта. „Амнезия е сред най-популярните сортове", отбеляза комисар Малинов. Намерени са и 2 килограма метамфетамин, 260 грама кокаин, както и т.нар. друсан чай – на пръв поглед обикновена билка, но третирана с ацетонови разтвори, което комисар Малинов определи като изключително опасно за здравето.

По първоначални данни на разследването всички количества са били предназначени за разпространение в курортите по Южното Черноморие.

Задържаният има регистрации за притежание на наркотици и нанасяне на телесни повреди, както и две присъди. Образуваното производство спрямо него е по чл. 354А от Наказателния кодекс. Ако бъде признат за виновен го заплашва затвор от 5 до 15 години и глоба от 5000 до 50 000 евро, каза наблюдаващият прокурор Мануел Манев. Прокуратурата ще внесе предложение за задържане под стража. „В зависимост от експертизите е възможно да има привлечени и други обвиняеми по този случай“, добави той.

Тази сутрин в Бургас е извършена и нова операция, съобщиха още от полицията. В ж.к. „Меден рудник“ е задържан мъж за притежание, производство и пласмент на метамфетамин.