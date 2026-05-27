ЗАПАЗЕНИ

Съдът в Бургас остави в ареста избягалия шофьор от катастрофата с мигранти

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Съдът в Бургас остави в ареста избягалия шофьор от катастрофата с мигранти
Районният съд в Бургас наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, на 19-годишния Мохамад Касим Албаркус. Сириецът е обвинен за опит да избегне полицейска проверка, след като е катастрофирал зрелищно край подлез в Бургас, превозвайки нелегални мигранти.

Той не е притежавал шофьорска книжка, не се е подчинил на полицейските разпореждания и е създал риск за живота както на тримата превозвани марокански граждани, така и на останалите участници в движението. Мохамад е със статут на бежанец. От три години се намира в България и е пребивавал на територията на град Пловдив. По данни в разследването се е включил в схема за трафик на мигранти чрез интернет приложение за комуникация, като му били обещани 1000 евро за курса.

В съдебната зала обвиняемият заяви, че съжалява за постъпката си. Той посочи, че живее под наем в Пловдив и поиска по-лека мярка за неотклонение – домашен арест, за да я изтърпи там. Служебният му защитник изтъкна, че сириецът е с чисто съдебно минало. Въпреки това съдът го остави в ареста.

