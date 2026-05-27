Прокуратурата ще протестира освобождаването на студента, разследван за трагедията в Благоевград

Окръжната прокуратура ще протестира решението на съда, с което 20-годишният студент, разследван за трагедията в Благоевград, беше освободен от ареста, научи "По света и у нас". По-рано днес съдия Диана Узунова отказа да наложи най-тежката мярка "задържане под стража", поискана от прокуратурата, с мотива, че към момента няма достатъчно доказателства за съпричастност на младежа към смъртта на 16-годишното момиче.

Младежът беше задържан в неадекватно състояние в ранните часове на 24 май в апартамент в квартал "Струмско". На парти в апартамента са били четирима младежи. Единият излиза, а по-късно от петия етаж пада и загива 16-годишно момиче, а 17-годишно момче е настанено в "Пирогов" с тежки наранявания.

Разследването е в посока на това дали студентът, под въздействието на наркотици, е блъснал момичето през прозореца, както и каква е съпричастността му към падането на младежа, който и към момента се бори за живота си. На първите разпити студентът е казал, че не си спомня нищо.