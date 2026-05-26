Започна ремонтът на международния път Е-79 между Враца и Видин

від БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
Министър Иван Шишков: Ще следя строителите

Най-после започна мащабен ремонт на E-79 между Враца и Видин. Международният път е ключов транспортен коридор и не е ремонтиран изцяло повече от 25 години, извършвани са само частични изкърпвания. Агенция "Пътна инфраструктура" разполага с около месец, за да обнови общо 57 км в трите области – Видин, Монтана и Враца.

Рано сутринта тежка техника се разположи в пътните участъци, които спешно ще бъдат ремонтирани. За месец ще останат затворени 57 км от областите Видин, Монтана и Враца. Шофьорите се надяват ремонтът да е качествен и вече да няма тежки катастрофи заради огромните дупки.

Иво Янков: "Миналата година ремонтираха ей там завоя, сега пак е целият на дупки. А по-миналата година кръстовището към Главаци, когато имаше избори, направиха асфалта както трябва, сега пак е трагедия, така че не знам. Ако не е същата фирма, която го е ремонтирала преди, може и да стане."

Милен Петров: "За изминалия месец това ни е втори път да пътуваме до Лом и имаше много дупки, много зле работата. Да се надяваме, че всичко ще се оправи."

Регионалният министър обеща качество в срок и подчерта, че строителите ще бъдат следени строго.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Пътят беше в ужасно състояние, затова го нарекох "пътят на позора". В рамките на следващите 40 дни се надяваме, че строителите ще си изпълнят ангажимента и до Монтана ще се пътува по-добре. Не казвам много добре, защото ще се пътува много добре, когато проектираме и изградим четирилентовия път, който също в момента вече ни е на прицел да стартира по най-бързия начин."

снимка: БТА

Стойността на ремонта ще стане ясна след завършването му.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Държавата 15 години не можа да си проектира магистралите. Сега ще се наложи за 2 години да се опитаме да проектираме всички магистрали и да дадем фронт да бъдат построени."

Пътят между Враца и Монтана е затворен изцяло. Въведени са алтернативни маршрути през малките населени места, както за леки автомобили, така и за тежкотоварния трафик. Жителите на тези села са притеснени, че домовете им може отново да се напукат.

Петър Тодоров, с. Стубел: "Нацепват се къщите ама оправяме се, в момента сме в ремонт. А сега виждате как летят - ограничение 40 км/ч, а те си хвърчат, виждате. Дано поне да оправят пътя Монтана - Враца, че и там много катастрофа и просто ужас, познати загинаха наскоро. Дано да го правят поне един път завинаги, ама да видим."

Ремонтът в Северозапада трябва да приключи до края на месец юни.

