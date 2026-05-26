БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Може ли стъклото да замени пластмасата в опаковането на...
Чете се за: 03:32 мин.
Откриха тялото на издирвания след наводненията край...
Чете се за: 01:17 мин.
Влак удари училищен автобус в Белгия, има загинали
Чете се за: 00:42 мин.
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от...
Чете се за: 04:22 мин.
Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание...
Чете се за: 03:02 мин.
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и...
Чете се за: 01:15 мин.
Издирва се 5-годишно дете от Кюстендил, хеликоптер ще се...
Чете се за: 00:47 мин.
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села...
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Политическа буря в Испания: Бившият премиер Сапатеро е заподозрян в корупция

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Запази

Как случаят ще се отрази на сегашното правителство?

политическа буря испания бившият премиер сапатеро заподозрян корупция
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Политическа буря в Испания – бившият испански премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро е част от мащабно разследване за пране на пари и търговия с влияние. И други бивши испански лидери са давали обяснения по корупционни сделки, но Сапатеро е първият, който е криминално разследван.

Запор на 490 хиляди евро по сметките на Сапатеро и обиски в офисите му. Наред с документи и харддискове, са иззети бижута и скъпи часовници, някои от които с посвещение. Според разследващите, през 2021 година, бившият премиер и лидер на Социалистическата работническа партия в Испания е използвал влиянието си, и е лобирал за отпускането на финансовата помощ в размер на 53 милиона евро за авиокомпанията "Плус ултра", срещу което е получавал незаконни комисионни. Разследва се и дали тази сума не е била използвана за пране на пари от Венецуела през Франция, Швейцария и Испания. Сапатеро отрича всички обвинения, но сътрудничи на разследването.

Хосе Луис Родригес Сапатеро (19.05.2026 г.): "Никога не съм притежавал търговска компания, нито лично, нито чрез трети лица, нито в Испания, нито в чужбина. Възнамерявам да упражня правото си на защита с твърдост и убеденост."

Аферата "Сапатеро" сериозно разклаща правителството на премиера Педро Санчес, който сега е начело социалистите и е близък съратник на бившия министър-председател. При разгорещен дебат в парламента опозицията остро критикува Санчес.

Алберто Нунес Фейхо, лидер на опозиционната Народна партия: "Ще Ви задам три въпроса - първият как Сапатеро влияеше на вашето управление? Второ, отново ли ще атакувате съдиите от Националния съд, както вече се е случвало? И третият най-важен въпрос – какво правите още тук?"

Педро Санчес, министър-председател на Испания (20.05.2026 г.): "Пълно зачитане на презумпцията за невинност и цялата ми подкрепа за премиера Сапатеро."

През почивните дни в Мадрид се проведе демонстрация с искане за оставката на Педро Санчес, именно заради поредицата корупционни скандали, свързани както със съпругата му, така и със Сапатеро. Сапатеро трябва да се яви в съда на втори юни.

#Хосе Луис Родригес Сапатеро #Испания #корупционен скандал

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
1
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След указания за бюджета: Библиотеки, театри и читалища трябва да съкратят разходите си
2
След указания за бюджета: Библиотеки, театри и читалища трябва да...
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
3
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
Великотърновското село Присово се възстановява след потопа
4
Великотърновското село Присово се възстановява след потопа
Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака срещу Одеса
5
Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака срещу Одеса
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото положение?
6
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото...

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
2
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
6
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...

Още от: Европа

Кастингът за "Мечтаното приключение" показа, че имаме ужасно много таланти в България
Кастингът за "Мечтаното приключение" показа, че имаме ужасно много таланти в България
"Топлинен купол" над Западна Европа взе над 10 жертви във Франция и Великобритания "Топлинен купол" над Западна Европа взе над 10 жертви във Франция и Великобритания
Чете се за: 04:12 мин.
Русия настоя Чехия незабавно да освободи митрополита на Руската православна църква Иларион Русия настоя Чехия незабавно да освободи митрополита на Руската православна църква Иларион
Чете се за: 01:07 мин.
Москва към Вашингтон: Евакуирайте дипломатите си от Киев Москва към Вашингтон: Евакуирайте дипломатите си от Киев
Чете се за: 01:47 мин.
Влак удари училищен автобус в Белгия, има загинали Влак удари училищен автобус в Белгия, има загинали
Чете се за: 00:42 мин.
Измами с евросубсидии: 20 души са арестувани на о. Крит за измамна схема Измами с евросубсидии: 20 души са арестувани на о. Крит за измамна схема
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за трагедията в Благоевград?
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за...
Чете се за: 04:52 мин.
Регионални
След ареста на прокурорския син Васил Михайлов: Вътрешният министър обеща увалнения и наказания в МВР След ареста на прокурорския син Васил Михайлов: Вътрешният министър обеща увалнения и наказания в МВР
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Отмениха бедственото положение в Габрово Отмениха бедственото положение в Габрово
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Президентът Йотова се срещна с легендите от Iron Maiden преди концерта им в София (ВИДЕО) Президентът Йотова се срещна с легендите от Iron Maiden преди концерта им в София (ВИДЕО)
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Топлинен купол" над Западна Европа взе над 10 жертви във...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Подновените удари в Иран: Пирова победа за Тръмп в Близкия изток?
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Вицепремиерът Атанас Пеканов: 53% от средствата по ПВУ е получила...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Еуфорията "Bangaranga" завладя и Новак Джокович (ВИДЕО)
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ