Политическа буря в Испания: Бившият премиер Сапатеро е заподозрян в корупция

Политическа буря в Испания – бившият испански премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро е част от мащабно разследване за пране на пари и търговия с влияние. И други бивши испански лидери са давали обяснения по корупционни сделки, но Сапатеро е първият, който е криминално разследван.

Запор на 490 хиляди евро по сметките на Сапатеро и обиски в офисите му. Наред с документи и харддискове, са иззети бижута и скъпи часовници, някои от които с посвещение. Според разследващите, през 2021 година, бившият премиер и лидер на Социалистическата работническа партия в Испания е използвал влиянието си, и е лобирал за отпускането на финансовата помощ в размер на 53 милиона евро за авиокомпанията "Плус ултра", срещу което е получавал незаконни комисионни. Разследва се и дали тази сума не е била използвана за пране на пари от Венецуела през Франция, Швейцария и Испания. Сапатеро отрича всички обвинения, но сътрудничи на разследването.

Хосе Луис Родригес Сапатеро (19.05.2026 г.): "Никога не съм притежавал търговска компания, нито лично, нито чрез трети лица, нито в Испания, нито в чужбина. Възнамерявам да упражня правото си на защита с твърдост и убеденост."

Аферата "Сапатеро" сериозно разклаща правителството на премиера Педро Санчес, който сега е начело социалистите и е близък съратник на бившия министър-председател. При разгорещен дебат в парламента опозицията остро критикува Санчес.

Алберто Нунес Фейхо, лидер на опозиционната Народна партия: "Ще Ви задам три въпроса - първият как Сапатеро влияеше на вашето управление? Второ, отново ли ще атакувате съдиите от Националния съд, както вече се е случвало? И третият най-важен въпрос – какво правите още тук?" Педро Санчес, министър-председател на Испания (20.05.2026 г.): "Пълно зачитане на презумпцията за невинност и цялата ми подкрепа за премиера Сапатеро."

През почивните дни в Мадрид се проведе демонстрация с искане за оставката на Педро Санчес, именно заради поредицата корупционни скандали, свързани както със съпругата му, така и със Сапатеро. Сапатеро трябва да се яви в съда на втори юни.