Кастингът за "Мечтаното приключение" показа, че имаме ужасно много таланти в България, каза продуцентът на спечелилия наградата на журито в Кан филм Рита Кудрина за "Светът и ние".

Според нея този начин на работа, именно с непрофесионални актьори, и въобще успехът на този филм показва, че всъщност има различни начини в правеното на кино, а колаборациите винаги носят нещо хубаво.

Рита Кудрина, продуцент на екипа на филма "Мечтаното приключение": " С Валеска (Валеска Гризебах, режисьор на лентата, бел.ред.) работим от 2019-та заедно по този проект, като правихме и много интересни проучвания по нашата южна граница, при нея процесът на проучване и кастингът вървят ръка за ръка. Някои от участниците във филма са наши приятели от години насам, други успяхме вече в процеса на този специфичен кастинг да намерим и в различни кътчета на България. Много мои познати са се бъзикали с мен, че ще започнат да летят коли, докато нашият филм стане готов. Но истината е, че за да се направи нещо толкова хубаво, трябва много време, много отдаденост, много енергия и вяра, че всъщност ще се справим, а нас тя никога не ни напусна."

Екипът на филма зад камера е предимно български, обясни Кудрина. За Велески е изключително важна темата за границата, обясни тя. Рита Кудрина разказа как екипът е попаднал под очарованието на Сакар и Източните Родопи, на село Маточина и крепостта Букелон.

Рита Кудрина, продуцент на екипа на филма "Мечтаното приключение": "Това беше нашата работа, да се спускаме постоянно в места, в които местните се намират и искат да ни покажат. Така че отидохме там и буквално се влюбихме в Маточина. Това е едно невероятно село на границата с Турция. Турция буквално се вижда. Букелон е една отново невероятна кула, това е един обект на археолога Мариела Инкова, която изключително много ни помогна в този процес. То е много запленяващо място и бих казала, даже един от колегите се излъзика, че това е Тоскана на Балканите, защото тази планина Сакар е нещо, което и за нас беше много и за мен като българка да преживея тези залези с тези хъмове и история най-вече."

