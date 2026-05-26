Оставиха в ареста помагачи за трафик на марихуана за над 250 000 евро

от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
Оставиха в ареста помагачи за трафик на марихуана за над 250 000 евро
Окръжният съд в Хасково остави в ареста двамата, задържани след разбиването на нова схема в наркотрафика, въвлякла психично болен мъж като муле. 46-годишният Ивайло Ковачев и 42-годишният Георги Захариев са обвинени като подбудители и помагачи за опит да се пренасяне през граница над 30 кг марихуана, дрогата е оценена на 256 709 евро. Тя е пътувала към Турция.

Случаят е от 22 май 2026 г., когато след акция на ГДБОП на ":Капитан Андреево: бе проверена лека кола. Дрогата беше открита в тайници, а шофьорът се оказа психично болен мъж.

Светослав Христосков от Габровско и попечителят му бяха задържани за 24 часа. Сега Христозков е свидетел по делото.

Според прокуратурата има гласни и писмени доказателства за участието на Ковачев и Захариев. Първият е отговарял за логистиката и набяването на дрогата. Вторият е автомонтьор в сервиз.

Ако бъдат признати за виновни, Ковачев, който е многократно осъждан, е заплашен от 15 до 20 години затвор и глоба до 300 000 лв. Захариев, който е с чисто досие, го грози затвор от 10 до 15 години и до 200 000 лв. глоба.

По рано днес пред БНТ старши комисар Емил Борисов, зам.-началник на ГДБОП, обясни, че организатор на схемата е човек с прякор, задържан и преди за трафик на дрога. Предстоят експертизи, които да докажат знаел ли е болният мъж какво превозва.

