Вицепремиерът Атанас Пеканов: 53% от средствата по ПВУ е получила България за пет години

За пет години България е получила 53% от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, заяви на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът Атанас Пеканов.

За следващите три месеца трябва да положим всички усилия да получим оставащата половина, посочи той. По думите му това се прави с добра координация на всички институции.

Пеканов подчерта, че основна цел е успешното изпълнение и завършване на множество проекти и реформи и успешното им изпълнение.