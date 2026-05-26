Парите от Европа: Атанас Пеканов ще представи актуалното изпълнение на ПВУ

Актуалното състояние на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост ще представи днес вицепремиерът Атанас Пеканов. Страната ни трябва да усвои до 31 август 2 милиарда и 900 милиона евро.

Минимум 500 милиона са застрашени заради липсата на реформи в енергетиката. Изостават проектите, свързани с обществените поръчки, водните оператори и транспорта. В момента България предоговаря условията по плана, които самата тя е предложила на Брюксел. В случай, че парите по плана не бъдат получени изцяло, изпълнените проекти ще се финансират от бюджета.