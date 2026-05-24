Президентът Йотова: Просветата и културата не са луксозни политики, а залог за развитие и просперитет

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Чете се за: 02:57 мин.
Държавният глава бе домакин на традиционния прием по случай 24 май

Днес повече от всякога, когато държавата взима най-важните решения, имаме нужда да се чува по-високо гласът на учителите, читалищните дейци, университетските преподаватели и хората на науката, защото просветата и културата не са луксозни политики, а залог за развитие и просперитет. С тези думи държавният глава Илияна Йотова се обърна към гостите на традиционния прием по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На събитието в Националния исторически музей, чийто домакин бе президентът, гости бяха представители на академичната и научната общност, на държавни институции, дейци в областта на образованието и науката, културата и изкуството, общественици.


В приветствието си президентът Йотова подчерта значението на буквите, културата и книжнината за нашето общество. „24 май не е носталгия, а бъдеще“, заяви държавният глава. Тя напомни за делото на предците ни, строили читалища, училища, храмове.

„Строяха ги на най-високото място на малкото село или на малкия град, за да са видни отвсякъде, защото са отправна точка за развитие и бъдеще. Дадоха ни урок, че когато сме общност и когато сме заедно, развитието идва веднага“, посочи тя.

Държавният глава посочи напредъка на България оттогава и отбеляза, постиженията и медалите на българските деца на световни олимпиади. Чрез тях те превръщат в дела мечтите за просвета и просперитет. „Вие, скъпи деца, не сте само нашата гордост. Вие представяте лицето на България такова, каквото го искаме — проспериращо, умно и развиващо се“, обърна се Илияна Йотова към присъстващите на събитието деца от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Президентът Йотова открои също така значимата роля на учителите и преподавателите за превеждането на децата през технологичния век. По думите ѝ този, който обяснява, че те ще бъдат изместени от изкуствения интелект и високите технологии, че децата искат нещо много повече от книги и учебници, не знае какво означава професията учител.

„Няма как в технологичния век децата ни да вървят напред без някой да ги напътства, без някой да се грижи за тях, а това сте вие“, подчерта тя.

