24 МАЙ – ПРАЗНИКЪТ НА БУКВИТЕ

Кулминацията на честванията за 24 май в София беше пред Националната библиотека

Цанка Николова
Снимка: БТА
Честит 24 май! Ден на буквите! Ден на словото! Ден на смисъла, който стои зад написаното и изреченото!

Най-обичаният български празник. Ден, който ни обедини и днес. Езикът и културата ни са доказали през годините, че могат да обединяват, да вдъхновяват и да пораждат революции. Пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ празникът събра всичко това на едно място.

През целия ден празничната атмосфера се усещаше в центъра на София – от празничното шествие, в което се включиха близо 80 училища, 6 детски градини и стотици родители с малки деца, до Националната библиотека, където беше кулминацията на днешния празник.

Най-българският празник не остави никого равнодушен.

„Аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам – първа радост е за мене.“

„Без буквите не можем да говорим, не можем да учим и да пишем.“

Даниил, български патриарх и Софийски митрополит: „Тоя ден е Господ сътворил, да се зарадваме, да се просветим с Неговата светлина и ние, като чеда на светите братя равноапостолни Константин-Кирил Философ и Методий.“

Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България: „Ние, българите, пишем с красивите кирилски букви и сякаш в техните извивки стои целият летопис на българската история – на гръмки победи и неуспехи, винаги обаче българи.“

Доц. Ангел Игов, писател: „За да познаваме света и себе си, ние се нуждаем от постоянно обновление. Не твърдя надменно, че книжовността е единствената сила, способна да го предостави, но сякаш не винаги оценяваме колко много може да ни даде.“

„Въпреки че е прекалено мъничък, има страхотен интерес към буквите и страшно много се гордее с нашите букви.“

"БНТ: Коя ти е любимата буква?
– М.
– А как се казваш?
– Михаил Йовчев."

А най-старото висше училище в България – Софийският университет, отбеляза днешния ден с академично тържество в Аулата.

