Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава...
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се...
Честит 24 май! Честваме празника на буквите и на светите...
На 24 май: Тържество пред Националната библиотека в чест на светите братя Кирил и Методий

На 24 май: Тържество пред Националната библиотека в чест на светите братя Кирил и Методий
Честит 24 май! Отбелязваме най-светлия и най-обичан празник на българския дух. Прекланяме се пред делото на светите братя Кирил и Методий. Символ на просветата, духовността и културата. Ден на буквите, които са първото, което научаваме в училище. Днес е особено вълнуващ ден и това пролича в словото за 24 май, което произнесе Ангел Игов от Софийския университет "Св. Климент Охридски".

доц. Ангел Игов – писател: "За да познаваме света и себе си, ние се нуждаем от постоянно обновление. Не твърдя надменно, че книжовността е единствената сила способна да го предостави, но сякаш не винаги оценяваме колко много може да ни даде и сме склонни да мислим за книжовността като нещо абстрактно и отместено на високо та да я съзерцаваме отдолу с боязън може би с известно недоверие, а тя е през цялото време до нас на една ръка разстояние. Честит е онзи, който с нея обновява съдбините си. Честита да е тази сила нова. Честит 24 май!"

Към честванията пред Националната библиотека се присъедини и празничното шествие, в което традиционно се включват преподаватели, студенти и творци.

- Кирил и Методий на славянските народи в стари стари времена дали на славянски народи букви и писмена.

- Реших да дойда с децата и с комшийчето даже, за да им покажа кое е важното, кое е ценното за тях, какво са направили за нас братята Кирил и Методий и това, което им говорят в детската градина, да им го покажа на живо.

- Аз идвам от Германия и ръководя там българска група за народни танци, където се стараем да запознаем децата с българския фолклор, култура и да се докосна до майчиния си език.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Ние българите пишем с красивите кирилски букви и сякаш в техните извивки стои целият летопис на българската история, на гръмки победи и неуспехи, на тогава когато цял народ възстава за да търси свободата си, винаги обаче българи с вяра и език, който пречупва времето и който завинаги оставя името България."

Премиерът Румен Радев за 24 май: Народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура
Българите в чужбина честват Деня на светите братя Кирил и Методий и на българската азбука
Бедствието във Велико Търново: Доброволци се включват в почистването на най-засегнати места
Момиче е намерено мъртво пред блок в квартал "Струмско" в...
Откриха трима мигранти в катастрофирал автомобил след гонка с...
Стрелба в района на Белия дом (СНИМКИ)
Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан
