На 24 май: Тържество пред Националната библиотека в чест на светите братя Кирил и Методий

Честит 24 май! Отбелязваме най-светлия и най-обичан празник на българския дух. Прекланяме се пред делото на светите братя Кирил и Методий. Символ на просветата, духовността и културата. Ден на буквите, които са първото, което научаваме в училище. Днес е особено вълнуващ ден и това пролича в словото за 24 май, което произнесе Ангел Игов от Софийския университет "Св. Климент Охридски".

доц. Ангел Игов – писател: "За да познаваме света и себе си, ние се нуждаем от постоянно обновление. Не твърдя надменно, че книжовността е единствената сила способна да го предостави, но сякаш не винаги оценяваме колко много може да ни даде и сме склонни да мислим за книжовността като нещо абстрактно и отместено на високо та да я съзерцаваме отдолу с боязън може би с известно недоверие, а тя е през цялото време до нас на една ръка разстояние. Честит е онзи, който с нея обновява съдбините си. Честита да е тази сила нова. Честит 24 май!"

Към честванията пред Националната библиотека се присъедини и празничното шествие, в което традиционно се включват преподаватели, студенти и творци.

- Кирил и Методий на славянските народи в стари стари времена дали на славянски народи букви и писмена. - Реших да дойда с децата и с комшийчето даже, за да им покажа кое е важното, кое е ценното за тях, какво са направили за нас братята Кирил и Методий и това, което им говорят в детската градина, да им го покажа на живо. - Аз идвам от Германия и ръководя там българска група за народни танци, където се стараем да запознаем децата с българския фолклор, култура и да се докосна до майчиния си език. Илияна Йотова, президент на Република България: "Ние българите пишем с красивите кирилски букви и сякаш в техните извивки стои целият летопис на българската история, на гръмки победи и неуспехи, на тогава когато цял народ възстава за да търси свободата си, винаги обаче българи с вяра и език, който пречупва времето и който завинаги оставя името България."

