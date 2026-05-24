НА ЖИВО: Честит 24 май! Честваме празника на буквите и на светите братя Кирил и Методий

Отбелязваме най-светлия и най-обединяващия празник на българския дух – 24 май. Прекланяме се пред делото на светите братя Кирил и Методий. 24 май свързва минало и бъдеще, за да обогати настоящето. С тържествени шествия и официални церемонии в страната ще бъде отбелязан празникът на буквите.

Българската национална телевизия ще отбележи Деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност с богата празнична програма. Специалното предаване "Върви, народе…" започва в 8:00 ч. по БНТ 1 и ще продължи до обедната емисия "По света и у нас". Водещи са Поли Златарева и Димитър Стоянович, а в изнесеното студио пред Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" – Мира Добрева. Екипите на БНТ във Варна, Пловдив, Благоевград, Русе и Бургас ще показват пряко празничните шествия.

По повод 24 май Столичната община организира тържествено шествие, официална церемония и празничен концерт по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Празничната програма ще започне в 10:00 ч. със събиране пред президентството на Република България. Между 10:00 и 10:15 ч. ще тръгне шествие по жълтите павета, което ще премине покрай Българската академия на науките и Софийския университет "Св. Климент Охридски", а след това ще достигне до Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий". Участниците ще продължат по ул. "Оборище" до храм-паметника "Св. Александър Невски". В шествието ще участват Гвардейският духов оркестър, представители на образователни и културни институции, ученици и академичната общност, както и много граждани.

Церемонията ще започне с тържествен водосвет, отслужен от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, а слова ще произнесат кметът на София Васил Терзиев и президентът на Република България Илияна Йотова.

Ученици от първи клас ще изпълнят стихотворението "Аз съм българче", след което ще бъдат пуснати балони с българската азбука. След официалната програма празничните събития в столицата продължават с богата културна програма.

На площад "Св. Александър Невски" от 12:00 ч. ще се проведе концерт с участието на ученици от столични училища и Националния дворец на децата. В Градската градина е представена изложбата "Букварите на поколения българи", която проследява 80-годишната история на българското букварче. Експозицията може да бъде разгледана до 5 юни.

Площад "Славейков" и Столичната библиотека ще бъдат домакини на шестото издание на инициативата "Да поЧетем" – 24-часов литературен маратон с участието на писатели, актьори и популярни разказвачи. В Столичната библиотека посетителите ще могат да разгледат фотодокументалната изложба "Българските ръкописи по света", представяща ценни средновековни ръкописи и фототипни издания. Джаз формация "София" и младите изпълнители от HighLight Singing Academy ще изнесат концерт пред ОКИ "Надежда" от 11:00 ч.

Visit Sofia се включва в кампанията "Думите лекуват", която има за цел да напомни, че думите, които избираме, оформят не само изреченията ни, но и хората, които сме, и света, който обитаваме. Върху туристическия информационен център-Трамвай 83 ще бъдат изписани думите: обич, любов, мир, милувка и други. Фолклорен концерт на Ансамбъл "София-6" ще се състои в читалище "Витоша" от 11:00 ч.

По традиция дирекция "Култура" на Столичната община, съвместно с Културно-информационния център на българското национално малцинство в Босилеград, организира празнично честване на 24 май в село Извор, община Босилеград, Република Сърбия, с участието на вокална формация "Българските гласове".

Пред Народната библиотека ще бъдат разположени екрани за проследяване на церемонията, а пред храм-паметника "Св. Александър Невски" ще има голям екран с пряко излъчване на събитията.