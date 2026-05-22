БНТ 1 отбелязва 24 май с празнична програма

На 24 май, неделя, Българската национална телевизия ще отбележи Деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност с празнична програма.

Специалното предаване „Върви, народе...“ започва в 8.00 ч. по БНТ 1 и ще продължи до обедната емисия новини „По света и у нас“. Водещи ще бъдат Поли Златарева и Димитър Стоянович, а в изнесеното студио пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – Мира Добрева. Екипите на БНТ във Варна, Пловдив, Благоевград, Русе и Бургас ще показват пряко празничните шествия.

Oт 12.30 ч. по БНТ 1 е филмът-концерт „Гала в София“, който представя едно от най-значимите музикални събития, състояли се в България през последните години. Продукцията е посветена на грандиозния концерт на световноизвестните оперни звезди Соня Йончева и Пласидо Доминго, който се проведе през 2021 г. на площад „Св. Александър Невски“ в София.

В 15.30 ч. гледайте Годишните награди за култура и изкуство „Златно перо 2026“. Отличията се връчват на изявени творци в областта на литературата, театъра, киното, журналистиката, музиката и изобразителното изкуство.

По традиция, на 24 май, от 20.40 ч. БНТ 1 ще излъчи на живо от театър „Българска армия“ церемонията по връчването на Годишните награди за театрално изкуство „Аскеер 2026“.

От 22.45 ч. късната празнична програма ще предложи на зрителите първа част от българската филмова класика „Борис І“ – „Покръстването“. На 25 май, понеделник, от 22.00 ч. по БНТ 1 гледайте и втората част – „Слово за буквите“. Филмът е с участието на Стефан Данаилов, Борис Луканов, Анета Петровска, Коста Цонев, Пламен Дончев, Янина Кашева, Ириней Константинов и др.

В събота, 23 май, от 21.00 ч. БНТ 1 ще излъчи музикално-поетичния спектакъл „Часът на българския дух“, в който поезия и музика се преплитат. Спектакълът, посветен на най-светлия български празник, припомня словото на едни от най-големите български поети – Блага Димитрова, Миряна Башева, Петя Дубарова, Стефан Цанев, Христо Фотев, Михаил Белчев, Атанас Далчев, допълнено от изпълненията на Вениамин, Мона, група P.I.F. с Владимир Михайлов и Ерсин Мустафов, Стефан Илчев, Нели Андреева и квартет „Вая“. Режисьорът Димитър Шарков работи и с актьорите Ивайло Христов, Лилия Маравиля, Владимир Зомбори, Мартин Димитров, Константин Еленков, Евелин Костова и Гергана Плетньова.

