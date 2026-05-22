Темата за медиите по време на война и политически натиск продължава да бъде популярна. Стивън Капъс, директор на Радио Свободна Европа смята, че руските власти не могат да заглушат желанието на гражданите си за истинска информация. Капъс беше в България на конференция на Асоциацията на европейските журналисти.

- Кое е най-голямото предизвикателство пред световните медии в момента? Промени ли войната в Украйна измеренията на тяхната отговорност?

Стивън Капъс, директор на Радио Свободна Европа: Днес предизвикателствата са много. Мисля, че сме свидетели на много по-агресивно поведение от страна на правителства, които искат да ни цензурират, заглушават или хвърлят в затвора. Знаете, те тормозят журналистите, вредят им и колкото повече се опитват да ни заглушат или да потулват истината, толкова по-агресивни, трябва да бъдем и ние. Притеснението ми е, че губим тези битки. Не харчим вече толкова пари. Бюджетите ни се съкращават не просто по периферията, а из основи, и то във време, когато трябва да се фокусираме върху нови начини за достигане до хората – особено до онези, които са далеч, които нямат възможност за навременен достъп до точна информация или са сериозно ограничени. Нека се опитаме да впрегнем цялата си сила, за да измислим нови инструменти за заобикаляне на ограниченията, как да преодолеем цензурата, как да предпазим хората си от затвор. И се притеснявам, че ако не вземем това несериозно, рискуваме да изгубим всичко.

- Радио Свободна Европа като че ли губи войната с администрацията на Тръмп за свободата на информацията?

Стивън Капъс, директор на Радио Свободна Европа: Не съм напълно съгласен с това. Смятам, че администрацията на Тръмп зае много агресивна позиция миналата година. Сега започваме да виждаме някои по-различни знаци, включително факта, че президентът подписа законопроекта за финансиране в подкрепа на Радио Свободна Европа и нашите колеги от медии като „Радио Свободна Азия“ и „Близкоизточната мрежа за разпространение“. Но в това ѝ е хубавото на демокрацията. Управляващите идват с мандат от хората да управляват страната. Ние представихме нашите най-силни аргументи. Миналата година, когато администрацията наистина се опита да спре финансирането ни, се появи спонтанна гражданска подкрепа от страна на политически лидери – и републиканци, и демократи, които казаха: „Ние ги подкрепяме, искаме те да продължат“. И така, бюджетът ни беше орязан, но все пак оцеляхме. Затова не смятам, че с нас е свършено. Няма нищо лошо в това предизвикателствата да са тежки, но ние ще продължим напред.

- Кога медиите се превърнаха в елемент от войните?

Стивън Капъс, директор на Радио Свободна Европа: Според мен ние, Радио Свободна Европа, сме един от най-ярките примери за инструментите на меката сила в света. Днес виждаме голямо внимание върху военните действия. Виждате го в Иран, виждате го в Украйна. В момента несъмнено се води и информационната война. Така че друг начин да погледнем на това е, че ние сме острието на меката сила, защото в момента имаме способността да продължаваме да достигаме до хората. Доказваме, че сме привлекли вниманието. Вие сте работили в Москва, знаете, че там са свръх фиксирани върху Радио Свободна Европа или Радио Свобода. Наричат ни нежелана организация. Някои от колегите ми платиха много скъпа цена, че са наши журналисти. Решени сме да отвърнем на удара. Имаме подкрепата на американското политическо ръководство да вършим тази работа и тя трябва да продължи. Но все по-често това не трябва да бъде само публично финансиране. Мисля, че е необходимо и частно финансиране, което да помогне за всичко това. Не може постоянно да се връщаме при данъкоплатците и да искаме още, и още, и още, и още. Това е важно и смятам, че доказахме защо сме успешни, но нека намерим и нови, изобретателни начини да го правим.

- Виждаме, че през последните години Русия блокира огромен брой руски независими медии. Какво е Вашето усещане за това?

Стивън Капъс, директор на радио Свободна Европа: Опасни времена. Много опасни времена. Изглежда като проява на параноя от страна на руското ръководство. Погледнете последните две седмици – всички тези приказки за парада и подобни неща. Мисля, че няма как напълно да се заглуши всеки глас. Няма как в тази ера хората да бъдат държани в пълно затъмнение. Младите хора израснаха пред телефоните си и са свикнали да влизат в YouTube за всичко. Да им го отнемеш изведнъж, защото се притесняваш, че там може да се промъкне някаква друга информация. Трудно е да го отнемеш от хората, щом веднъж са усетили вкуса му. Те ще се опитат. И видяхме, че Русия е много агресивна в тази област, но това е моментът, в който ние трябва да бъдем също толкова агресивни в намирането на нови инструменти за заобикаляне на ограниченията, в намирането на начини за преодоляване на цензурата, в искането да се сложи край на вкарването на журналисти в затвора. Знаете, журналистиката не е престъпление. И трябва да спрат да се отнасят към нашите хора като към пионки в игра. Така че в това пространство в момента се случват толкова много неща. Просто искам да видя агресивна позиция, защото изобщо не виждам администрацията на Путин да отстъпва. Действат параноично. Очевидно не искат светът да знае какво се случва. Откъде взима той всички тези хора, които изпраща на фронтовата линия? Според мен това е важен въпрос. Как ще продължат да водят тази война? Какво наистина се случва в Украйна? Държавната пропаганда, идваща от Русия, е изкривена и затова ние наемаме журналисти, които говорят руски, които знаят как да проникнат в Русия, в някои случаи с репортажи от фронтовата линия в Украйна. Откъде другаде ще вземат тази информация? Да, те бяха много активни в опитите си да затворят независимите медии. Но ние все още сме тук и все още сме решени да преодолеем това.“

- Преди известно време събеседник - руски журналист, когото интервюирах, който избяга от войната Кремъл в Украйна коментира, че Русия изгражда информационна завеса между Русия и останалия свят. Как възприемате думите му?

Стивън Капъс, директор на Радио Свободна Европа: Не смятам, че трябва да им даваме толкова много власт. Мисля, че винаги когато се опитват да манипулират информацията или просто да кажат на света „това е положението“, ние имаме отговорността да разпознаваме дезинформацията, когато тя е налице – и то не само в информационното пространство. Вижте какво направиха, за да се опитат да повлияят на изборните резултати в Молдова, вижте колко активни бяха в Унгария, вижте безброй други различни дейности. Те не спират само в информационното пространство, но знаят, че информацията е власт, и затова отделят страшно много време на това. А ние имаме задължението да направим най-доброто, на което сме способни, за да им търсим отговорност, да посочваме нещата – понякога е трудно да се знае какво се случва в Иран или в Русия, но знаете ли какво? Да погледнем публичната информация, да погледнем пропагандата и ще започнем да виждаме някои знаци за това от какво се притесняват те , ако пропагандата продължава да повтаря това и говорят конкретно за нещо, това би трябвало да ни говори нещо. Така че ние анализираме, гледаме какво се говори в тези държавно финансирани медии и го използваме като начин да се опитаме да разберем какво наистина се случва. Никога няма да можем да похарчим толкова пари, колкото руснаците, китайците и иранците. Затова трябва да бъдем по-умни, гъвкави и да сме изобретателни. Трябва да привлечем способни млади хора, които разбират тези технологии. И нека да намерим начини как да използваме изкуствения интелект, за да разберем как да преодолеем цензурата. Това не може да бъде задача само на „Радио Свободна Европа“. Не може да бъде и за „Дойче Веле“, както и за българските медии, които да го правят сами. Всички трябва да измислим как да направим това заедно. И тогава нещата наистина ще се променят, вярвам в това.

