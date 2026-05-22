Километрично задръстване по АМ "Тракия" заради катастрофирал тир (СНИМКИ)

Временно беше ограничено движението по магистрала "Тракия" при км 56 в посока Бургас заради пътно произшествие, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Движението е възстановено малко след 14.00 ч.

Трафикът беше пренасочван от екипи на "Пътна полиция" по обходен маршрут от п.в. "Мирово" – Костенец – Белово – Пазарджик.







Въпреки това се образува километрично задръстване. Катастрофирал тир се е завъртял и е блокирал движението в платното в посока Пловдив, съобщават шофьори в социалните мрежи.

