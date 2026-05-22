БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила и пометоха...
Чете се за: 01:02 мин.
БНТ показа историческия успех на България на...
Чете се за: 03:40 мин.
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този...
Чете се за: 01:57 мин.
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни...
Чете се за: 07:55 мин.
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко...
Чете се за: 09:00 мин.
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че...
Чете се за: 03:45 мин.
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След съдебното решение за Петьо Еврото: Коментари в парламента за решението на първа инстанция

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Темата за Петьо Еврото се коментира днес в Народното събрание. Дори министър-председателят Румен Радев коментира вчерашната присъда срещу Петьо Еврото, като каза, че тя за пореден път е доказателство за острото чувство за липса на справедливост.

Депутатите коментираха случая Петьо Еврото и през призмата на информацията, че именно той е имал влияние върху назначаването на първия български европрокурор Теодора Георгиева, както и необходимостта да се изясни дали по някакъв начин правителството тогава е комуникирало с Брюксел именно тя да бъде избрана за българския европрокурор.

Божидар Божанов, ДБ: „Тази сутрин излезе информация, че е имало официална кореспонденция от България към европейските институции за това да бъде предпочетена Теодора Георгиева пред другите кандидати. Статията е в „Капитал“, документите най-вероятно са класифицирани, но такива документи има. Това потвърждава задкулисната връзка между диванчето на Петьо Еврото и българското правителство тогава, начело с Бойко Борисов.“

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: „Госпожа Теодора Георгиева беше предложена и по никакъв начин няма мое вмешателство. Никога не съм бил нито в джиджета, нито ги знам кои са, а в случая сега разбирам и коя е Снежанка. Никога не съм виждал, не съм говорил и Петьо ли е какъв е Еврото. И по никакъв начин не искам да ни клеветят. Винаги съм оставял прокурорите, съдиите и винаги съм защитавал, че трябва да си ги избират и да си ги защитават.“

Николай Найденов, министър на правосъдието: „За Теодора Георгиева съм поискал среща с г-жа Кьовеши, от която да придобия лична информация и ще подам тази информация на медиите, без да укривам нищо от процедурата, по която тя е била излъчена, и всичко, което се е случило във връзка със съмненията, които продължават да текат, както върху нейното избиране, така и върху осъществяването на функциите, които тя е заемала.“

От Софийската градска прокуратура обявиха, че ще протестират срещу вчерашната присъда Петьо Еврото, който беше осъден по едното от обвиненията за документно престъпление, но оправдан по обвинението за осъществена документна измама.

От думите на правосъдния министър в парламента стана ясно, че тази сутрин е внесено ново предложение за промени в Закона за съдебната власт, с което се предвижда, на първо място, директорът на НСлС вече да не бъде заместник на главния прокурор по разследването, а на второ място да се ограничат правомощията на директора на НСлС самостоятелно да взима решения по отношение на кариерното израстване на следователите.

Премиерът Румен Радев се надява, че всички промени в Закона за съдебната власт ще бъдат обсъдени много внимателно от депутатите.

Румен Радев, премиер: „Този въпрос е много сложен и нищо досега не е направено – и при Пепи Еврото, и при Мартин Божанов – Нотариуса. Тези случаи трябва да се разплетат. Изключително важно е критериите и процедурите, по които ще се избират членовете на ВСС, да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме независим ВСС. Това означава да имаме и нов независим, обективен главен прокурор.“

Чуха се и мнения за това Борислав Сарафов да се оттегли от поста, който заема в съдебната власт, и да я напусне изцяло.

Николай Найденов, министър на правосъдието: „Не бих призовал г-н Сарафов да се оттегли от тази съдебна система, но ще го поздравя, ако го направи. И считам, че борбата със задкулисието и с нерегламентираните влияния трябва да започне от там. Поради което наистина се надявам той да прояви достатъчно чест и да вземе решенията така, че да освободи прокуратурата и хората, които застават зад него от присъствието си.“

#премиерът Румен Радев #министър Николай Найденов #Петьо Петров - Пепи Еврото #"Демократична България" #Бойко Борисов

Последвайте ни

ТОП 24

9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното първенство по кордова акробатика
1
9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното...
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
2
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка между уволнението и разкрития за границата с Турция
3
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка...
Втората задължителна матура започва в 8.30 ч. и ще продължи 4 часа
4
Втората задължителна матура започва в 8.30 ч. и ще продължи 4 часа
Рекордни цени на имотите за краткосрочен наем в София около "Евровизия 2027": 18 000 евро за четири нощувки
5
Рекордни цени на имотите за краткосрочен наем в София около...
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура по профилирана подготовка
6
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура по...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Политика

Елиана Илиева е новият изпълнителен директор на Агенция по вписванията
Елиана Илиева е новият изпълнителен директор на Агенция по вписванията
Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието
Чете се за: 02:30 мин.
На първо четене: Парламентът възстанови антикорупционната комисия На първо четене: Парламентът възстанови антикорупционната комисия
Чете се за: 04:12 мин.
Българската делегация беше приета от Лъв XIV Българската делегация беше приета от Лъв XIV
Чете се за: 01:32 мин.
Михаела Доцова подари икона на „Св. Иван Рилски“ на главата на Римокатолическата църква Михаела Доцова подари икона на „Св. Иван Рилски“ на главата на Римокатолическата църква
Чете се за: 01:00 мин.
Румен Радев: Няма да има механично съкращение в държавната администрация Румен Радев: Няма да има механично съкращение в държавната администрация
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила и пометоха всичко по пътя си
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила и пометоха всичко по...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този път по друго дело Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този път по друго дело
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
След съдебното решение за Петьо Еврото: Коментари в парламента за решението на първа инстанция След съдебното решение за Петьо Еврото: Коментари в парламента за решението на първа инстанция
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ
Чете се за: 07:55 мин.
Спорт
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Българската делегация беше приета от Лъв XIV
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
90-годишен лекар продължава да лекува пациенти в петричко село
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ