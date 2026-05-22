След съдебното решение за Петьо Еврото: Коментари в парламента за решението на първа инстанция

Темата за Петьо Еврото се коментира днес в Народното събрание. Дори министър-председателят Румен Радев коментира вчерашната присъда срещу Петьо Еврото, като каза, че тя за пореден път е доказателство за острото чувство за липса на справедливост.

Депутатите коментираха случая Петьо Еврото и през призмата на информацията, че именно той е имал влияние върху назначаването на първия български европрокурор Теодора Георгиева, както и необходимостта да се изясни дали по някакъв начин правителството тогава е комуникирало с Брюксел именно тя да бъде избрана за българския европрокурор.

Божидар Божанов, ДБ: „Тази сутрин излезе информация, че е имало официална кореспонденция от България към европейските институции за това да бъде предпочетена Теодора Георгиева пред другите кандидати. Статията е в „Капитал“, документите най-вероятно са класифицирани, но такива документи има. Това потвърждава задкулисната връзка между диванчето на Петьо Еврото и българското правителство тогава, начело с Бойко Борисов.“

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: „Госпожа Теодора Георгиева беше предложена и по никакъв начин няма мое вмешателство. Никога не съм бил нито в джиджета, нито ги знам кои са, а в случая сега разбирам и коя е Снежанка. Никога не съм виждал, не съм говорил и Петьо ли е какъв е Еврото. И по никакъв начин не искам да ни клеветят. Винаги съм оставял прокурорите, съдиите и винаги съм защитавал, че трябва да си ги избират и да си ги защитават.“

Николай Найденов, министър на правосъдието: „За Теодора Георгиева съм поискал среща с г-жа Кьовеши, от която да придобия лична информация и ще подам тази информация на медиите, без да укривам нищо от процедурата, по която тя е била излъчена, и всичко, което се е случило във връзка със съмненията, които продължават да текат, както върху нейното избиране, така и върху осъществяването на функциите, които тя е заемала.“

От Софийската градска прокуратура обявиха, че ще протестират срещу вчерашната присъда Петьо Еврото, който беше осъден по едното от обвиненията за документно престъпление, но оправдан по обвинението за осъществена документна измама.

От думите на правосъдния министър в парламента стана ясно, че тази сутрин е внесено ново предложение за промени в Закона за съдебната власт, с което се предвижда, на първо място, директорът на НСлС вече да не бъде заместник на главния прокурор по разследването, а на второ място да се ограничат правомощията на директора на НСлС самостоятелно да взима решения по отношение на кариерното израстване на следователите.

Премиерът Румен Радев се надява, че всички промени в Закона за съдебната власт ще бъдат обсъдени много внимателно от депутатите.

Румен Радев, премиер: „Този въпрос е много сложен и нищо досега не е направено – и при Пепи Еврото, и при Мартин Божанов – Нотариуса. Тези случаи трябва да се разплетат. Изключително важно е критериите и процедурите, по които ще се избират членовете на ВСС, да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме независим ВСС. Това означава да имаме и нов независим, обективен главен прокурор.“

Чуха се и мнения за това Борислав Сарафов да се оттегли от поста, който заема в съдебната власт, и да я напусне изцяло.