Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието

Земеделският министър смята, че трябва да бъде обърнат моделът в земеделието и парите не са самоцел. В сутрешния ни блок на БНТ "Денят започва" по повод смяната на шефа на Българската агенция по безопасност на храните Пламен Абровски обясни, че кадровите промени са нормални за всяко управление.

Пламен Абровски, министър на земеделието: "Не мога да разбера цялата тази истерия около това действие. Всеки един министър във времето назад е правил кадрови промени. Дори министър Христанов, моят предшественик."

За сигналите за нарушения на граничния пункт "Капитан Андреево" министърът обясни, че трябва ясно разграничение между административни нарушения и престъпления.

Пламен Абровски, министър на земеделието: "Това, за което г-н Мавровски говори, аз лично не можах да се ориентиран какво е - дали е нарушение или престъпление и друго нещо, което не можах да разбера при положение, че той ръководи тази агенция близо три месеца защо чак сега започва да говори за "Капитан Андреево".

Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието.

Пламен Абровски, министър на земеделието: "Трябва да обърнем модела, да говорим, че парите са средство, а не самоцел. Субсиевъдите са кърлеж, който ще отстраня от тялото на българското земеделие, гаранция ви давам."

Симеон Караколев, председател на Национална асоциация на овцевъдите: "Точно заради тази олигархия, заради няколкото големи производители в кавички, които отдавна манипулират политиките на Министерството на земеделието и храните, в момента всички фермерски сдружения са извън борда по инвестиционната мярка на т.нар. инвестиции в земеделски стопанства. Без коопериране и без кратки вериги на доставки българското животновъдство е обречено на фалит."

Според земеделския министър целта на законодателните промени е да се постигне по-справедлива цена за потребителите.