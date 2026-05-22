Елиана Илиева е новият изпълнителен директор на Агенция по вписванията

Заместник-министърът на правосъдието Ива Кечева представи пред служителите на Агенция по вписванията новия изпълнителен директор – Елиана Илиева, съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието. Илиева е назначена на длъжността със заповед на министъра на правосъдието от 21 май 2026 г.

В сряда от Министерство на правосъдието съобщиха, че Даниела Митева е освободена от длъжността изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. На брифинг след края на правителственото заседание министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че е предложил освобождаването на Митева.

"Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години, които, въпреки множеството налични сигнали, изглежда са били толерирани или пренебрегвани", коментира Найденов. Министърът обяви още, че ще сезира компетентните органи, в това число и Софийската градска прокуратура.

Елиана Илиева е юрист с дългогодишен професионален опит в сферата на административното и процесуалното право, обществените поръчки и управлението на административни процеси, посочват от Правосъдното министерство. Магистър по право е от Югозападен университет "Неофит Рилски" и е преминала редица специализирани обучения в областта на обществените поръчки, европейските политики, финансовото управление и защитата на личните данни при работа с изкуствен интелект, включително международни обучения в Солун и Маастрихт.

Професионалният ѝ път започва като юрисконсулт в Регионална дирекция по горите (2005 - 2008 г.), където натрупва сериозен практически опит в административно-наказателното производство, обществените поръчки и процесуалното представителство. В периода 2008 - 2016 г. заема длъжността началник на отдел "Правно-нормативно обслужване" в районна администрация "Сердика" към Столичната община. Там ръководи и координира правната и административната дейност на администрацията, участва в управлението на ключови административни процеси и изгражда ефективна междуинституционална координация.

От 2016 г. до назначаването ѝ за изпълнителен директор на Агенция по вписванията е адвокат към Софийска адвокатска колегия. Предоставяла е правно консултиране на публични и частни възложители, работи по европейски проекти и осъществява процесуално представителство по граждански, трудови и административни дела.

Илиева притежава експертиза в правното обслужване, координацията на административни дейности, работата по европейски програми и процесуалното представителство, както и доказани организационни и управленски умения.

