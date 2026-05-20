БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели...
Чете се за: 03:05 мин.
САЩ повдигнаха обвинения срещу бившия кубински президент...
Чете се за: 01:07 мин.
Шефката на Агенцията по вписванията е уволнена
Чете се за: 00:32 мин.
МОН публикува отговорите на матурата по български език
Чете се за: 01:17 мин.
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към...
Чете се за: 03:30 мин.
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането...
Чете се за: 03:27 мин.
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът...
Чете се за: 04:12 мин.
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Министър Найденов поиска оставката на шефа на Агенция по вписванията

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Правосъдният министър Николай Найденов предлага шефката на Агенцията по вписванията Даниела Митева да бъде освободена от поста. Причината е установени от „Инспектората“ на Правосъдното министерство „фрапиращи и недопустими практики“. Пред „По света и у нас“ говори бивш служител на Агенцията, който твърди, че досиета на имоти и архив се съхраняват по пода и неоторизираният достъп до тях е улеснен.

Лошо съхраняване на документи за имоти и фирми. Голямо текучество на кадри. Финансов безпорядък. Трайни слабости при възлагането на обществени поръчки. Липса на задължителен регистър по несъстоятелност. Списъкът е много дълъг и пряко засяга всеки гражданин и бизнеса. Бившият служител на агенцията Марио Манев разказа пред „По света и у нас“, че тези, които са се противопоставяли на нередностите, са били принуждавани да напуснат или уволнявани.

Преди час Даниела Митева изпрати до медиите своя позиция, в която казва, че Агенцията работи нормално с граждани и фирми, а сигурността на всички регистри е гарантирана. Пише още, че не е имала среща с новия правосъден министър от встъпването му в длъжност до днес, а от утре отговорността за управлението на Агенцията ще бъде на новото ръководство.

Бившият правосъден министър от кабинета „Желязков“ Георги Георгиев коментира пред БНТ, че той е назначил проверките в Агенцията, а резултатите са станали ясни дни преди да предаде поста на служебния Андрей Янкулов. По думите му не било редно в последните дни като министър да уволнява Митева.

От своя страна Янкулов заяви, че докладът не му е бил представен от служителите в министерството. А през двумесечния му мандат не е имало сигнали за нередности в Агенцията.

Препоръката Даниела Митева да бъде освободена от длъжност е записана в доклад на „Инспектората“ на Правосъдното министерство, с който министър Найденов се е запознал. Проверката е извършена по сигнал на БОЕЦ, в който се твърди, че има изчезнали над 2000 нотариални акта на имоти в София.

Николай Найденов, министър на правосъдието: „Считам, че то е изключително притеснително това, което видях досега. Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години, които въпреки множеството налични сигнали, изглежда са били толерирани или са били пренебрегвани.“

Бившият служител на Агенцията по вписванията Марио Митев разказа пред „По света и у нас“ за част от нарушенията, на които е станал свидетел, докато работи там, и е описал в сигнал до „Инспектората“ на Правосъдното министерство още през ноември 2024 г.

Марио Манев, бивш служител на Агенцията по вписванията: „Аз всички тези неща, за които споделям и в сигнала си до „Инспектората“, съм ги виждал от първа ръка. На място. Работил съм в една изключително овладяна работна среда и не бях по никакъв начин съгласен с ръководните политики в тази институция. Не бях съгласен да се замесвам в едни изключително порочни схеми, които се прилагат, и дадох отпор. И този отпор беше преустановен от страна на Даниела Митева с прекратяването на моя договор.“

Марио Манев разказва, че работил директно със служители в Имотния регистър и често влизал в помещенията, където се съхраняват документите.

Марио Манев, бивш служител на Агенцията по вписванията: „Мога да потвърдя, че там тези текущи документи, хартиени, които са свързани с имотни дела и прочие, те стоят натрупани по пода в стаите. На големи купчини. Пренасяли сме заедно с други мъже от Агенцията по вписванията тонове хартия с едни колички, които са като колички на майстори на строеж.“

Камерата на "По света и у нас" видя, че край контейнерите за отпадъци, разположени пред сградата на Агенцията, са изхвърлени кашони, пълни с класьори с документи. В доклади от проверки на „Инспектората“ това е описвано не един път.

Николай Найденов, министър на правосъдието: "Моята работа е да сезирам компетентните органи да кажат дали това е небрежност или нещо повече.“

Проблем в Агенцията се оказва и сериозното текучество на кадри. Около 60% от местата в общата администрация са свободни, а работещите там непрекъснато напускат.

Марио Манев, бивш служител на Агенцията по вписванията: „Или се слагат некомпетентни хора, които се въртят през месец-два-три, или длъжностите просто остават вакантни и по този начин се осигурява абсолютно 100% контрол от страна на Даниела Митева.“

Николай Найденов, министър на правосъдието: „Няма главен секретар, няма назначени заместник-директори, няма ръководство на финансовия отдел, няма служител по сигурността на информацията, при положение че това е от първостепенно значение за дейността на цялата агенция.“

В доклада на „Инспектората“ се твърди още, че при извършването на проверки са били възпрепятствани от изпълнителния директор, включително с предоставянето на невярна информация.

Даниела Митева оглавява Агенцията по вписванията за първи път през октомври 2008 г. Година по-късно е уволнена. Връща се на ръководния пост отново през лятото на 2021 г. при служебния кабинет на Стефан Янев и остава на поста досега.

#Даниела Митева #министър Николай Найденов #Агенция по вписванията

Последвайте ни

ТОП 24

По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и литература
1
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и...
ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на България след дузпи
2
ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на...
Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази година?
3
Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази...
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си" от "Песента на колелетата" на Йордан Йовков и есе "Авторитетите днес"
4
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си"...
Единодушна подкрепа: DARA ще бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на Варна"
5
Единодушна подкрепа: DARA ще бъде удостоена със званието...
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът на DARA за тюркоазения килим във Виена
6
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът на DARA за...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
3
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Политика

Новите мощности на АЕЦ „Козлодуй“: Строителството на 7-и и 8-и блок се забавя
Новите мощности на АЕЦ „Козлодуй“: Строителството на 7-и и 8-и блок се забавя
Временните комисии ще се създават с подписите на 48 депутати Временните комисии ще се създават с подписите на 48 депутати
Чете се за: 01:37 мин.
Държавата ще изземе печалбата на държавните компании Държавата ще изземе печалбата на държавните компании
Чете се за: 00:30 мин.
Шефката на Агенцията по вписванията е уволнена Шефката на Агенцията по вписванията е уволнена
Чете се за: 00:32 мин.
Мартин Димитров: Властта се концентрира в премиера, а парламентът губи контролни функции Мартин Димитров: Властта се концентрира в премиера, а парламентът губи контролни функции
Чете се за: 05:30 мин.
Правилникът за работа на НС: Ограничаване на опозицията или повишаване на ефективността на законодателния процес Правилникът за работа на НС: Ограничаване на опозицията или повишаване на ефективността на законодателния процес
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Шефката на Агенцията по вписванията е уволнена
Шефката на Агенцията по вписванията е уволнена
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Отличие за БНТ: Милена Милотинова с награда за „Успешно управление на медия“ Отличие за БНТ: Милена Милотинова с награда за „Успешно управление на медия“
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на България след дузпи ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на България след дузпи
Чете се за: 03:05 мин.
Български футбол
Мечки слизат в села в Благоевградско: Хищниците търсят храна и могат да бъдат опасни Мечки слизат в села в Благоевградско: Хищниците търсят храна и могат да бъдат опасни
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Кой е FRED AGAIN и защо DARA иска да роботи с него?
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Какво избраха зрелостниците: Тема по Йовков или есе за авторитетите?
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
САЩ повдигнаха обвинения срещу бившия кубински президент Раул Кастро
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Министърът на културата Евтим Милошев връчи наградите „Златен...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ