Министър Найденов поиска оставката на шефа на Агенция по вписванията

Правосъдният министър Николай Найденов предлага шефката на Агенцията по вписванията Даниела Митева да бъде освободена от поста. Причината е установени от „Инспектората“ на Правосъдното министерство „фрапиращи и недопустими практики“. Пред „По света и у нас“ говори бивш служител на Агенцията, който твърди, че досиета на имоти и архив се съхраняват по пода и неоторизираният достъп до тях е улеснен.

Лошо съхраняване на документи за имоти и фирми. Голямо текучество на кадри. Финансов безпорядък. Трайни слабости при възлагането на обществени поръчки. Липса на задължителен регистър по несъстоятелност. Списъкът е много дълъг и пряко засяга всеки гражданин и бизнеса. Бившият служител на агенцията Марио Манев разказа пред „По света и у нас“, че тези, които са се противопоставяли на нередностите, са били принуждавани да напуснат или уволнявани.

Преди час Даниела Митева изпрати до медиите своя позиция, в която казва, че Агенцията работи нормално с граждани и фирми, а сигурността на всички регистри е гарантирана. Пише още, че не е имала среща с новия правосъден министър от встъпването му в длъжност до днес, а от утре отговорността за управлението на Агенцията ще бъде на новото ръководство.

Бившият правосъден министър от кабинета „Желязков“ Георги Георгиев коментира пред БНТ, че той е назначил проверките в Агенцията, а резултатите са станали ясни дни преди да предаде поста на служебния Андрей Янкулов. По думите му не било редно в последните дни като министър да уволнява Митева.

От своя страна Янкулов заяви, че докладът не му е бил представен от служителите в министерството. А през двумесечния му мандат не е имало сигнали за нередности в Агенцията.

Препоръката Даниела Митева да бъде освободена от длъжност е записана в доклад на „Инспектората“ на Правосъдното министерство, с който министър Найденов се е запознал. Проверката е извършена по сигнал на БОЕЦ, в който се твърди, че има изчезнали над 2000 нотариални акта на имоти в София.

Николай Найденов, министър на правосъдието: „Считам, че то е изключително притеснително това, което видях досега. Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години, които въпреки множеството налични сигнали, изглежда са били толерирани или са били пренебрегвани.“

Бившият служител на Агенцията по вписванията Марио Митев разказа пред „По света и у нас“ за част от нарушенията, на които е станал свидетел, докато работи там, и е описал в сигнал до „Инспектората“ на Правосъдното министерство още през ноември 2024 г.

Марио Манев, бивш служител на Агенцията по вписванията: „Аз всички тези неща, за които споделям и в сигнала си до „Инспектората“, съм ги виждал от първа ръка. На място. Работил съм в една изключително овладяна работна среда и не бях по никакъв начин съгласен с ръководните политики в тази институция. Не бях съгласен да се замесвам в едни изключително порочни схеми, които се прилагат, и дадох отпор. И този отпор беше преустановен от страна на Даниела Митева с прекратяването на моя договор.“

Марио Манев разказва, че работил директно със служители в Имотния регистър и често влизал в помещенията, където се съхраняват документите.

Марио Манев, бивш служител на Агенцията по вписванията: „Мога да потвърдя, че там тези текущи документи, хартиени, които са свързани с имотни дела и прочие, те стоят натрупани по пода в стаите. На големи купчини. Пренасяли сме заедно с други мъже от Агенцията по вписванията тонове хартия с едни колички, които са като колички на майстори на строеж.“

Камерата на "По света и у нас" видя, че край контейнерите за отпадъци, разположени пред сградата на Агенцията, са изхвърлени кашони, пълни с класьори с документи. В доклади от проверки на „Инспектората“ това е описвано не един път.

Николай Найденов, министър на правосъдието: "Моята работа е да сезирам компетентните органи да кажат дали това е небрежност или нещо повече.“

Проблем в Агенцията се оказва и сериозното текучество на кадри. Около 60% от местата в общата администрация са свободни, а работещите там непрекъснато напускат.

Марио Манев, бивш служител на Агенцията по вписванията: „Или се слагат некомпетентни хора, които се въртят през месец-два-три, или длъжностите просто остават вакантни и по този начин се осигурява абсолютно 100% контрол от страна на Даниела Митева.“

Николай Найденов, министър на правосъдието: „Няма главен секретар, няма назначени заместник-директори, няма ръководство на финансовия отдел, няма служител по сигурността на информацията, при положение че това е от първостепенно значение за дейността на цялата агенция.“

В доклада на „Инспектората“ се твърди още, че при извършването на проверки са били възпрепятствани от изпълнителния директор, включително с предоставянето на невярна информация.

Даниела Митева оглавява Агенцията по вписванията за първи път през октомври 2008 г. Година по-късно е уволнена. Връща се на ръководния пост отново през лятото на 2021 г. при служебния кабинет на Стефан Янев и остава на поста досега.