Отличие за БНТ: Милена Милотинова с награда за „Успешно управление на медия“

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова получи награда за "Успешно управление на медия". Отличието е признание за професионализъм, последователност и принос към развитието на медийната среда у нас. Само преди дни България чрез БНТ и избрания от нея изпълнител DARA спечели „Евровизия" и домакинството на песенния конкурс догодина. Обществената телевизия реализира успешно и отразяването на предизборната кампания, и вота на 19 април с иновативен 3D мапинг.
А изследване, представено пред СЕМ, показа, че БНТ е първи избор за обективна информация по време на предизборната кампания и е на първо място по доверие. Мащабната информационна кампания на БНТ около излъчването на трите етапа на Джиро д'Италия донесе на БНТ3 два пъти по-висок рейтинг от конкурентния спортен канал у нас. Призът на генералния директор беше връчен на церемония на Годишните награди „Компания на годината".
Милена Милотинова, Генерален директор на БНТ: „Тази награда е признание за БНТ и целия екип на БНТ. Екипите, които работиха по „Евровизия“, екипите, които работиха по изборите, екипите които работят неуморно 24/7 и успяхме заедно с общи усилия последните 3 месеца да постигнем резултати включително и за рейтинга на телевизията. Знаете, финала на „Евровизия“ ни донесе над милион зрители само в ефир, не говоря за платформите, не говорим за другите канали на разпространение. Изследването на агенция „МЯРА“ представено в СЕМ при отчитането на изборите показа, че сме първи избор по критерий и обективност сред телевизиите. Доверието в нашата телевизия е над 50%. Благодаря на всички колеги, които помогнаха всичко това да се случи и знам, че когато сме екип, когато работим с общи усилия можем да постигнем много. Предстои ни домакинство на „Евровизия“ от тук нататък. В това домакинство ние трябва да сме организатори на ниво, можем да постигнем много, не само за БНТ, а за страната си. Защото това домакинство е важно за страната ни в репутационен план, в икономически план и в много други направления, чийто ефекти ще измерваме от тук нататък.“