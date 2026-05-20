Още три футболни легенди се включват в „Мача на надеждата“

Още три добре познати имена от българския футбол потвърдиха участието си в благотворителния „Мач на надеждата“, който ще се проведе на 6 юни в Бургас.

Към каузата се присъединяват Росен Кирилов, Валентин Илиев и Пламен Крумов. Тримата ще бъдат част от впечатляваща селекция от български и международни звезди, сред които Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Ивет Лалова, както и чуждестранни имена като Джо Харт и Уес Браун.

Събитието има изцяло благотворителен характер и цели да подпомогне Комплексния онкологичен център в Бургас, лечението на Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и пациенти с онкологични заболявания в страната.

Благотворителният двубой ще се играе на 6 юни от 17:00 часа на стадион „Лазур“ в Бургас и ще бъде излъчен пряко по БНТ 3.