В "Референдум": Какво донесе победата на DARA на "Евровизия"?

Светът гласува. България победи. Как "Bangaranga" ни обедини по толкова теми? БНТ и домакинството на "Евровизия" догодина. Размисли и емоции след голямото посрещане на DARA. Гости в студиото на предаването "Референдум" са композиторът Стефан Димитров и журналистите Георги Тошев, Драгомир Симеонов, Симеон Колев и Боряна Граматикова – ръководител на делегацията на БНТ на "Евровизия".

Над 60% от анкетираните в социологическото проучване на "Галъп Интернешънъл" смятат, че събития като победата на DARA на "Евровизия 2026" обединяват българите. Близо 30% са отговорили – само за кратко, само 5% са отговорили негативно.

47 на сто от запитаните са на мнение, че най-големият ефект от домакинството на България на "Евровизия" през 2027 г. са икономическите ползи и туризма, 21% – че това е реклама за страната, 18% – че носи национално самочувствие, а 14 на сто – популяризиране на българската музика и култура.

Стефан Димитров, председател на българското национално жури за "Евровизия": "Не мога да кажа каква е рецептата за хит. Тази песен се откроява по някакъв начин, но самата сила на DARA внуши, че това е страхотна песен. Ако попадне в ръцете на един голям продуцент, тя би могла да покори света!"

Боряна Граматикова, ръководител на българската делегацията на конкурса: "Имаме данни за около 30 000 души, че са присъствали на площада. Тя донесе една страхотна победа за България и това е страхотно!"

Драгомир Симеонов, журналист: "DARA ни показа, че можеш да бъдеш българин и космополитен човек едновременно. Песента беше точно такава, каквато трябва да бъде. Това е популярен конкурс, който трябва да бъде завладян – точно както го направи DARA."

Симеон Колев, журналист: "Има много смисъл в "Евровизия", защото е европейско обединение. Едновременно виждаме европейската музикална сцена и знамената на различните държави, включително и българското, което доминираше."

Георги Тошев, журналист: "Младите хора, а и не само те, се идентифицират с DARA. Тя е от това поколение – знае, че е българка, държи на това, че е българка, но светът ѝ принадлежи. Не се страхува да пътува, да живее и да се подготвя на други места. Нейната победа е много важен знак, че ние, българите, не сме затворено общество, изпълнено с комплекси, а напротив."

