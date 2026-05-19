Румен Радев: Българските граждани заслужават регламентирани процеси на ценообразуване

Българските граждани заслужават регламентирани процеси на ценообразуване, заяви министър-председателят Румен Радев на среща в Министерския съвет с представители на търговските вериги.

Румен Радев, министър-председател: "Българските граждани заслужават качествени храни и прозрачни, регламентирани процеси на ценообразуване."

Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните.

Румен Радев, министър-председател: "Законите, които се разглеждат, са взаимствани от германските практики. Ние не искаме нищо повече от Германия, но и нищо по-малко. Както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така и ние искаме тя да бъде изсветлена и у нас."

Премиерът подчерта, че държавата разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците.