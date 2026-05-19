Румен Радев: Българските граждани заслужават регламентирани процеси на ценообразуване

Не искаме нищо повече от Германия, но и нищо по-малко, заяви премиерът
Българските граждани заслужават регламентирани процеси на ценообразуване, заяви министър-председателят Румен Радев на среща в Министерския съвет с представители на търговските вериги.
Румен Радев, министър-председател: "Българските граждани заслужават качествени храни и прозрачни, регламентирани процеси на ценообразуване."
Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните.
Румен Радев, министър-председател: "Законите, които се разглеждат, са взаимствани от германските практики. Ние не искаме нищо повече от Германия, но и нищо по-малко. Както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така и ние искаме тя да бъде изсветлена и у нас."
Премиерът подчерта, че държавата разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците.
Румен Радев, министър-председател: "Както в Германия конкуренцията и цените на хранителните стоки се формират чрез подкрепа на местното производство, силна конкуренция и отговорност към потребителя, така искаме и у нас цените да се формират на същите принципи. Както в Германия няма прекомерни надценки, така и ние искаме у нас да няма прекомерни надценки. Както в Германия се борят с нелоялните търговски практики, по същия начин предлагаме и ние да се борим с тези практики. Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците, но аз съм убеден, че това са крайни мерки. Убеден съм, че всички вие осъзнавате своята роля и сте готови да поемете социална отговорност към българските граждани в този труден период на намаляваща по различни причини покупателна способност."