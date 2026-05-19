Заради промени в правилника на НС: "Продължаваме Промяната" с критики към управляващите

Остра реакция на опозицията за новия правилник за дейността на Народното събрание, който предлагат от "Прогресивна България". Нарекоха го "неработещ" и в разрез с парламентаризма. "Продължаваме Промяната" обвиниха "Прогресивна България" в "осакатяване на опозицията".

Николай Денков, депутат ПП: "Дори Борисов и Пеевски не са се опитвали да ограничат по такъв начин правата на опозицията. Сигурен съм, че някой ги е посъветват да направят тези грешни предложения. Предлагаме да седнем и да обсъдим, няма как да заглушиш гласа на опозицията и да очакваш НС да работи нормално."

Стою Стоев, депутат ПП: "Това е абсолютно неработещо предложение и реално представлява един друг риск. Реално народите предвестители и по-лошото гражданите няма да значат по какъв дневен ред работи парламента. Това или връщането на парламентаризма или началото на края на парламентаризма?"