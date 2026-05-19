Социалните партньори обсъждат мерките срещу високите цени

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди законопроектите, свързани със защитата на конкуренцията и правата на потребителите.



Предложенията за промени в двата законопроекта целят овладяване на високите цени у нас. Миналата седмица мерките бяха гласувани на първо четене от депутатите в парламента.

Предвижда се създаване на електронен регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като „прекомерно високи цени” и „справедлива цена.” Удължава се действието на закона за еврото и се увеличат двойно глобите, които Комисия за защита на потребителите има право да налага.

Преди дни от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки излязоха с остра позиция срещу предложените проемни. Според тях измененията се приемат набързо и без реален публичен дебат.

Очакванията са законовите предложения на управляващото мнозинство да бъдат гласувани на второ четене от депутатите в следващите дни.