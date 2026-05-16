БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Потвърден е случай на хантавирус в Румъния, град Арад
Чете се за: 01:07 мин.
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за...
Чете се за: 06:07 мин.
България получи награда за най-добро артистично...
Чете се за: 01:57 мин.
Левски отново е господарят във Вечното дерби
Чете се за: 04:25 мин.
Standard and Poor’s повиши перспективата пред...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мерките срещу високите цени: Как ги приемат фермери и потребители?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ще сработят ли мерките на кабинета за овладяване на високите цени? И как производители и купувачи ги приемат? В седмицата, в която правителството обяви мерките си срещу високите цени отиваме при производителите, за да проверим какви са цените и какво мислят хората за предложените мерки. Парламентарната бюджетна комисия гласува на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Предвижда се създаване на електронен регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като „прекомерно високи цени” и „справедлива цена.” И още - удължава действието на закона за еврото и се увеличат двойно глобите, които КЗП има право да налага.

Но ще сработят ли предложените мерки – какво мислят фермерите? С поне 30% са се увеличили разходите на животновъдите за фуражи само за година. А изкупните цени на млякото и месото остават ниски, според фермери на събор край Разлог.

Владимир Цолов, животновъд: „Цента го изкупува мандрата, а в магазина едно кило сирене знаете колко пари струва.“

Илко Атанасов: „Ние даваме нашата продукция на безценица. Месото продаваме живо тегло телешко на 4,50 – 4.00 евро.“

В големите вериги то достига 19 евро за килограм. Затова животновъдите подкрепят създаването на електронен регистър за проследимост по цялата верига.

Йордан Еринин, животновъд: „Добре е измислено, да се прилага, да се следи стриктно и дано да има резултат, трябва да стане по-евтино за крайния потребител.“

Според фермерите са необходими и по-добри условия за родните производители.

Йордан Еринин, животновъд: „95% от месото е внос в България. Това е срамота. Трябва да имаме ние българско производство.“

Айше продава мляко и домашно масло на пазара в Якоруда.

Айше: „Тая бутилка я продавам 3.50, а маслото - 6 евро е това – половин кило.“

И казва, че се надява контролът да е по-сериозен не за малките производители, а за големите вериги.

Айше: „Слушам Румен Радев каза, че пазара трябва да го оправи. Дано го оправи, иначе от ХЕИ идват да ни гонят, а ние що да го раборим това мляко? Как да ги гледаме тия крави? Трябва да изкараш малко, да продадеш и да купиш. Вчера съм купила люцерна за 300 евро, дала съм и нямам един лев в мен.“

Клиентите на пазара също са недоволни.

Джейлян Перушнинска: „Ягодите варират 4 евро килограма, не е възможно, затова аз взех една тарелка за 2 евро. Доматите варират 4 евро, чушките също. Това не го е имало никога мисля.“

За Иван от село Дамяница решението за високите цени е в по-големия контрол на вносните плодове и зеленчуци.

Иван, земеделски производител: „Много внос има и с много ниски цени, понеже те повечето са държави на субсидии, а тук няма толкова. На едрите производители има, но дребните производители нямат субсидии.“

Мъжът продава ранни череши от градината си за 3 до 4 евро на килограм, а в търговската мрежа цената им става тройна.

#и потребители #как ги приемат фермери #срещу високите цени #мерките

Последвайте ни

ТОП 24

DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
1
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори чрез специално мобилно приложение
2
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
3
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с номер 12 на "Евровизия" тази вечер
4
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
DARA във фокуса на световните медии
6
DARA във фокуса на световните медии

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
2
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Втора етапна победа за Пол Мание
3
Втора етапна победа за Пол Мание
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
4
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
5
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
100-процентно повишение на цените на доматите, краставиците и салатите отчитат на борсата край село Първенец
6
100-процентно повишение на цените на доматите, краставиците и...

Още от: Общество

Международната рейтингова агенция Standard and Poor’s повиши рейтинга на страната към положителен
Международната рейтингова агенция Standard and Poor’s повиши рейтинга на страната към положителен
Свлачища като по учебник. Неизбежна природна стихия или поредица от неизпълнени отговорности? Свлачища като по учебник. Неизбежна природна стихия или поредица от неизпълнени отговорности?
Чете се за: 15:45 мин.
Фалшив сигнал за бомба на Националния стадион преди Вечното дерби Фалшив сигнал за бомба на Националния стадион преди Вечното дерби
Чете се за: 00:22 мин.
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с номер 12 на "Евровизия" тази вечер Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с номер 12 на "Евровизия" тази вечер
8742
Чете се за: 01:07 мин.
Претърсиха стадион „Васил Левски" преди началото на последното Вечно дерби за сезона Претърсиха стадион „Васил Левски" преди началото на последното Вечно дерби за сезона
Чете се за: 00:55 мин.
В "Пирогов" лекари показаха на родители как да оказват първа помощ за деца В "Пирогов" лекари показаха на родители как да оказват първа помощ за деца
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...
Чете се за: 06:07 мин.
По света
Свлачища като по учебник. Неизбежна природна стихия или поредица от неизпълнени отговорности? Свлачища като по учебник. Неизбежна природна стихия или поредица от неизпълнени отговорности?
Чете се за: 15:45 мин.
Общество
Потвърден е случай на хантавирус в Румъния, град Арад Потвърден е случай на хантавирус в Румъния, град Арад
Чете се за: 01:07 мин.
По света
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“ България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Глутница кучета или мечка нападна турист на Витоша?
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Международната рейтингова агенция Standard and Poor’s повиши...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ