Мерките срещу високите цени: Как ги приемат фермери и потребители?

Ще сработят ли мерките на кабинета за овладяване на високите цени? И как производители и купувачи ги приемат? В седмицата, в която правителството обяви мерките си срещу високите цени отиваме при производителите, за да проверим какви са цените и какво мислят хората за предложените мерки. Парламентарната бюджетна комисия гласува на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Предвижда се създаване на електронен регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като „прекомерно високи цени” и „справедлива цена.” И още - удължава действието на закона за еврото и се увеличат двойно глобите, които КЗП има право да налага.

Но ще сработят ли предложените мерки – какво мислят фермерите? С поне 30% са се увеличили разходите на животновъдите за фуражи само за година. А изкупните цени на млякото и месото остават ниски, според фермери на събор край Разлог.

Владимир Цолов, животновъд: „Цента го изкупува мандрата, а в магазина едно кило сирене знаете колко пари струва.“ Илко Атанасов: „Ние даваме нашата продукция на безценица. Месото продаваме живо тегло телешко на 4,50 – 4.00 евро.“

В големите вериги то достига 19 евро за килограм. Затова животновъдите подкрепят създаването на електронен регистър за проследимост по цялата верига.

Йордан Еринин, животновъд: „Добре е измислено, да се прилага, да се следи стриктно и дано да има резултат, трябва да стане по-евтино за крайния потребител.“

Според фермерите са необходими и по-добри условия за родните производители.

Йордан Еринин, животновъд: „95% от месото е внос в България. Това е срамота. Трябва да имаме ние българско производство.“

Айше продава мляко и домашно масло на пазара в Якоруда.

Айше: „Тая бутилка я продавам 3.50, а маслото - 6 евро е това – половин кило.“

И казва, че се надява контролът да е по-сериозен не за малките производители, а за големите вериги.

Айше: „Слушам Румен Радев каза, че пазара трябва да го оправи. Дано го оправи, иначе от ХЕИ идват да ни гонят, а ние що да го раборим това мляко? Как да ги гледаме тия крави? Трябва да изкараш малко, да продадеш и да купиш. Вчера съм купила люцерна за 300 евро, дала съм и нямам един лев в мен.“

Клиентите на пазара също са недоволни.

Джейлян Перушнинска: „Ягодите варират 4 евро килограма, не е възможно, затова аз взех една тарелка за 2 евро. Доматите варират 4 евро, чушките също. Това не го е имало никога мисля.“

За Иван от село Дамяница решението за високите цени е в по-големия контрол на вносните плодове и зеленчуци.

Иван, земеделски производител: „Много внос има и с много ниски цени, понеже те повечето са държави на субсидии, а тук няма толкова. На едрите производители има, но дребните производители нямат субсидии.“

Мъжът продава ранни череши от градината си за 3 до 4 евро на килограм, а в търговската мрежа цената им става тройна.