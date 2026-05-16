Потвърден е случай на хантавирус в Румъния, град Арад
Карлос Насар: Ще направя всичко възможно, за да присъствам на финала за Купата на България

Българският национал във вдигането на тежести възнамерява да гледа спора за трофея между ЦСКА и Локомотив Пловдив.

Каролос Насар отново усети силната подкрепа и обичта на хората по време на събитие, на което раздаде автографи и се снима с десетки свои почитатели.

"Щастлив съм, защото всички тези хора са моята подкрепа. Тези хора са моя стимул, за да продължавам да сбъдвам мечтите си и да правя неща, които никой не ги е правил. Когато вече не виждаш смисъл, тези хора ти дават надежда и очакват от теб ти да си шампиона, който те са виждали през цялото време", сподели той в интервю за БНТ.

Рекордьорът във вдигането на тежести призна, че ще бъде на трибуните на финала за Купата на България по футбол, където лично ще подкрепи любимия си отбор.

"Ще направя всичко, възможно, да бъда там и се нагласяме за още една победа. За мен ЦСКА е най-великият български клуб и се надявам много скоро да го докажат. Аз не съм един от най-добрите футболисти, така че единственото, което им пожелавам, на повечето от тях, е да правят това, за което са родени и ние вярваме в тях, че те могат да печелят много", допълни щангистът.

