Гледайте "Мача на надеждата" на 6 юни по БНТ 3

Стилиян Петров отново ще обедини бивши съотборници, приятели и спортни звезди в името на благородна кауза. На 6 юни стадионът в Бургас ще бъде домакин на "Мача на надеждата“ - футболно събитие с благотворителен характер, което обещава емоции и зрелище за феновете.

В двубоя участие ще вземат редица популярни имена като Димитър Бербатов, Неманя Видич, Мартин Петров и Красимир Балъков. Част от инициативата ще бъдат и личности извън футбола, сред които Ивет Лалова, както и още бивши звезди от английската Висша лига.

Благотворителният "Мач на надеждата“ може да бъде проследен пряко в ефира на БНТ 3 на 6 юни от 16:55 часа.