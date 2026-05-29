НАТО: Безотговорното поведение на Русия е заплаха за всички нас

„НАТО ще защитава всеки сантиметър от своята територия“ – така генералният секретар на Алианса Марк Рюте коментира инцидента в Румъния, при който руски дрон порази жилищна сграда в град Галац, близо до украинската граница.

Жена и дете бяха ранени, а над 70 души са евакуирани. Руският дрон се разби в покрива на блок около 2 часа след полунощ, а мощната експлозия и последвалият пожар всяха паника сред хората.

Бригаден генерал Джордже Максим, заместник-командир на генералния щаб на румънската армия: „През изминалата нощ ситуацията беше особено сложна, тъй като едновременно бяха осъществени приблизително 50 нападения. Дронът, който порази Галац, е навлязъл във въздушното ни пространство в 1:52 след полунощ, след което изчезва от радарите. Всички данни сочат, че не е имало реална възможност да бъде неутрализиран безопасно. Държа да подчертая, че ситуацията е под контрол. Румъния не е атакувана, а е изправена пред резултата от конфликт, който тече до нашата територия.“

Жители споделят: